Partager Suivez GOAL sur Google

Le milieu d’Everton Kiernan Dewsbury-Hall a promis de continuer à se battre pour obtenir sa première convocation en sélection après avoir marqué vendredi soir lors de la victoire 3-1 contre Coventry City en Premier League. Le joueur de 28 ans a trouvé le chemin des filets au Hill Dickinson Stadium, quelques heures seulement après que le sélectionneur de l’Angleterre, Thomas Tuchel, lui a préféré Jobe Bellingham.

Publicité

Le milieu de terrain répond sur le terrain dans le Merseyside

Dewsbury-Hall a transformé sa frustration en une prestation éclatante vendredi soir. Sa frappe puissante a aidé Everton à enchaîner les victoires en première division et à grimper à la cinquième place du classement. Pressenti pour être retenu pour les matches de Ligue des nations de ce mois-ci après une série de bonnes performances, le meneur de jeu a appris plus tôt dans la journée que le jeune Bellingham, du Borussia Dortmund, avait été sélectionné à sa place. Tuchel a néanmoins reconnu vendredi après-midi que le joueur d’Everton était passé « tout près » d’une sélection après avoir réalisé « une très bonne saison ».

Le meneur de jeu promet de continuer à se battre

Interrogé par Sky Sports après la victoire renversante contre Coventry, Dewsbury-Hall est revenu sur sa non-sélection : « La matinée a été décevante, je ne vais pas mentir. Jouer pour mon pays est un immense rêve pour moi. Je sais que je n’étais pas loin. Je suis triste, oui, mais vraiment fier de moi et de la façon dont j’ai réagi. Tout ce que je peux faire, c’est continuer à réaliser de bonnes performances et espérer être sélectionné un jour, parce que je n’abandonnerai jamais. »

La liberté tactique relance le milieu dans le Merseyside

Surmonter les obstacles n’a rien de nouveau pour le milieu de terrain. Prêté à Blackpool et à Luton Town dans les divisions de l’EFL, il a ensuite fait ses débuts en Premier League à 22 ans avec Leicester City, son club de cœur, avant de connaître une relégation et de remporter le Championship sous les ordres d’Enzo Maresca. Après avoir suivi l’Italien à Chelsea pour 30 millions de livres sterling et avoir été largement cantonné aux matches de coupe durant son unique saison à Stamford Bridge, il a rejoint Everton à l’été 2025 et a depuis inscrit 11 buts en championnat et délivré sept passes décisives.

Évoquant avec enthousiasme son rôle actuel dans le Merseyside, Dewsbury-Hall a déclaré : « Je prends vraiment beaucoup de plaisir. J’ai un très bon rôle hybride dans cette équipe, où l’entraîneur me laisse la liberté d’apparaître partout sur le terrain. »

Publicité Publicité

Réaffirmant sa détermination à jouer en sélection, il a ajouté : « J’ai le mental qu’il faut. Je vais continuer à tout donner et voir ce qui se passe. »

La fenêtre internationale de mars, prochaine occasion

Alors que la trêve internationale de novembre a commencé, Dewsbury-Hall devra attendre quatre mois, jusqu’en mars, pour avoir une nouvelle chance d’être appelé en équipe d’Angleterre. Il lui faudra maintenir son efficacité offensive tout au long du calendrier hivernal s’il veut aider Everton à rester en lice pour une qualification européenne. S’il continue de s’épanouir dans ce rôle de milieu libre de ses mouvements, il pourrait enfin convaincre Tuchel de le sélectionner lorsque l’Angleterre se retrouvera au printemps.