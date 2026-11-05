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Harry Kane a reconnu qu’il mentirait s’il disait ne pas vouloir remporter au moins une Ligue des champions avant l’expiration de son nouveau contrat avec le Bayern Munich en 2029. L’attaquant a assuré que la perspective de disputer la plus prestigieuse des compétitions européennes avait facilité sa décision de prolonger.

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Kane vise le sacre européen suprême

Malgré deux titres de Bundesliga consécutifs et des distinctions individuelles remportés à Munich, Harry Kane reste déterminé à soulever le trophée de la Ligue des champions de l’UEFA. Après avoir prolongé son contrat jusqu’en 2029, l’attaquant fait d’un sacre européen son objectif ultime pour les années qu’il lui reste au Bayern.

Le joueur de 33 ans a inscrit 156 buts lors de ses 161 premiers matches avec le club, mais estime que les succès collectifs en Europe sont la marque des plus grands.

Kane a souligné que sa confiance dans la capacité du Bayern à conquérir l’Europe avait facilité sa décision de prolonger son contrat.

Le capitaine de l’Angleterre veut remporter la Coupe d’Europe

Évoquant ses objectifs pour les trois prochaines années, Kane a affirmé sans détour sa volonté d’offrir un sacre européen à l’Allianz Arena. « C’est certainement un objectif majeur pour tout le monde au club. Tant que je pense que nous sommes en mesure de l’atteindre, cette perspective m’enthousiasme », a déclaré Kane.

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« Nous voulons dominer en Allemagne, mais nous voulons aussi gagner la Ligue des champions. »

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« Je suis ici jusqu’en 2029 et je mentirais si je disais que je ne voulais pas remporter au moins une Ligue des champions d’ici là. Cela met la pression, mais j’aime ça », a-t-il insisté.

L’attaquant veut laisser derrière lui l’attention portée à sa personne

Après une semaine d’intense couverture médiatique autour de sa victoire au Ballon d’Or, Kane a exprimé le souhait de se reconcentrer entièrement sur ses performances en match. « On a beaucoup parlé de moi récemment, mais j’ai hâte de parler moins et de jouer davantage à nouveau », a reconnu Kane.

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« Il est important que nous ayons profité de cette période en tant que club ; ce sont des moments importants de notre histoire. Mais le football est ce qui compte le plus et j’essaie de laisser mes performances sur le terrain parler pour moi. »

« Si je ne croyais pas en l’équipe, si je ne pensais pas que nous pouvions remporter les plus grands titres, j’aurais envisagé d’autres options », a ajouté l’attaquant.

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Le Bayern se prépare à des rencontres européennes décisives

L’engagement total de Kane donne au Bayern un point d’appui évident pour aborder la phase de ligue de la Ligue des champions.

L’entraîneur Vincent Kompany comptera sur sa star en attaque pour mener la ligne offensive lors des prochaines rencontres européennes.

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Le club bavarois cherchera à convertir sa domination nationale en titres continentaux au cours des prochaines saisons.