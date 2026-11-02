Partager Suivez GOAL sur Google

Freddie Ljungberg a vivement critiqué Lisandro Martinez après l’expulsion du défenseur lors de la douloureuse défaite de Manchester United face à Chelsea. L’ancien ailier d’Arsenal a avoué que cette expulsion inconsidérée lui avait donné la nausée, affirmant que l’effectif était en train de laisser tomber son entraîneur sous pression, Michael Carrick.

Publicité

Martinez expulsé lors de la défaite contre Chelsea

La mauvaise série de Manchester United s’est poursuivie avec une défaite 2-0 contre Chelsea à Stamford Bridge. Ce résultat porte à neuf matches, toutes compétitions confondues, sa série sans victoire et accentue la pression sur Carrick.

Morgan Rogers a ouvert le score pour l’équipe de Xabi Alonso en début de seconde période. Peu après, Martinez a reçu deux cartons jaunes coup sur coup, laissant son équipe à dix et concédant un penalty dans la foulée. Cole Palmer l’a transformé avec assurance pour assurer les trois points à Chelsea.

Cette victoire propulse Chelsea à la quatrième place de Premier League. Pendant ce temps, Manchester United reste englué dans le bas du classement, au-dessus de la zone de relégation uniquement grâce à sa différence de buts.

Ljungberg écœuré par ce comportement irréfléchi

La manière dont United s’est incliné a suscité de vives critiques, visant particulièrement Martinez. S’exprimant sur Viaplay, Ljungberg a vivement reproché au défenseur son grave manque de discipline. La légende d’Arsenal estime que le défenseur central a failli à ses responsabilités à un moment crucial pour le club.

Publicité Publicité

« Leur comportement, ce que Martinez a fait… J’étais là et ça m’a un peu écœuré, a confié Ljungberg. Je l’ai vu faire des bêtises comme ça assez souvent, sans penser d’abord à l’équipe. Ils l’ont laissé tomber. »

Related Topics

Expérience télévisuelle Canal+ ✅ Accès à 100 % des 380 matchs de la saison de Premier League en direct et en différé via les chaînes linéaires dédiées (Canal+, Canal+ Foot et Canal+ Sport 360). ✅ Diffusion des plus grandes affiches du week-end en ultra-haute définition avec un flux direct linéaire sans la latence du web. ✅ Accès aux émissions phares d'avant et d'après-match comme le Match of the Day à la française ou le Late Football Club avec les consultants experts de la chaîne. Mensuel dès 29,99 € S'abonner à Canal+

Carrick lâché par un effectif en difficulté

Avant le week-end, de nombreux médias rapportaient que Carrick disposerait de temps pour redresser la saison. Mais l’effondrement à Londres soulève de nouvelles questions sur sa capacité à motiver le vestiaire. Ljungberg estime que les critiques visant directement l’entraîneur sont mal dirigées et que les joueurs doivent assumer leur part de responsabilité dans ce début de saison catastrophique. Il a exprimé beaucoup de compassion pour l’entraîneur de United.

« Quand je vois ça, j’ai de la peine pour Michael Carrick, a expliqué Ljungberg. Tout le monde s’acharne sur Carrick dans les médias : est-il assez bon comme entraîneur, et ainsi de suite ? Mais les joueurs ne font pas le nécessaire. »

Publicité

Une semaine décisive attend Manchester United, en difficulté

Carrick doit désormais trouver le moyen de remobiliser son effectif diminué avant une série de rencontres cruciales. Manchester United tentera à tout prix de mettre fin à sa mauvaise série mardi, lors de son retour en Ligue des champions.

United recevra la Roma à Old Trafford, une brève parenthèse dans son cauchemar en championnat. Un résultat positif sur la scène européenne pourrait jouer un rôle décisif pour redonner confiance à l’effectif.

Publicité

Après ce rendez-vous européen, l’attention se reportera rapidement sur la Premier League. Manchester United aura un autre défi de taille à relever ce week-end avec la réception d’Aston Villa, alors qu’une victoire est indispensable pour s’éloigner de la zone de relégation.