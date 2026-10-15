Vinicius Junior, la star du Real Madrid, a expliqué la raison de sa colère lors de son remplacement face à l'AS Roma en Ligue des champions, mercredi soir, une scène qui a fait grand bruit sur les réseaux sociaux.

José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, avait réintégré le Brésilien dans le onze de départ contre la Roma après l'avoir laissé sur le banc face à Villarreal, mais ce dernier n'a pas affiché le niveau espéré.

Le technicien portugais a été contraint de remplacer Vinicius à la 59e minute pour faire entrer un autre Brésilien, Endrick, alors que la Maison Blanche était menée 3-1.

Mais Vinicius a contesté la décision de Mourinho, affirmant qu'il n'était pas censé sortir à ce moment-là.

Par la suite, Endrick a brillé en inscrivant un but et en délivrant une passe décisive, ce qui lui a valu le trophée d'homme du match et a permis au Real Madrid de s'imposer 4-3 au terme d'une rencontre palpitante.

Vinicius reconnaît sa baisse de niveau et salue Endrick

Dans des propos relayés par le quotidien espagnol Marca après la rencontre face à la Roma, Vinicius a déclaré : « Il est normal que je sois en colère après mon remplacement, parce que je veux toujours afficher mon meilleur niveau et aider l'équipe. Mais les changements ont fait la différence : Endrick a changé le rythme du match et il a été le meilleur, et Carlos (Espi) est entré pour quelques minutes et a réussi à marquer. »

Le Brésilien a ajouté : « Je suis en colère contre moi-même parce que je n'affiche pas ma meilleure version, mais au final, Vini revient toujours, et je n'ai aucun doute sur le fait que je retrouverai mon niveau. »

La position de Vinicius sur les sifflets des supporters du Real Madrid

Le joueur du Real Madrid est revenu sur les sifflets des supporters du Santiago-Bernabéu à son encontre, affirmant qu'il comprenait le droit des supporters à exprimer leur opinion, même s'il estime que ces sifflets ne l'aident pas à livrer sa meilleure performance.

Vinicius a déclaré : « Les sifflets ne m'aident peut-être pas, mais les supporters paient leur billet et ils ont le droit d'exprimer leur opinion. Nous jouons mieux quand le public est avec nous : Jude Bellingham est meilleur, Kylian Mbappé joue mieux, et moi aussi je suis meilleur. »

Il a poursuivi : « Je pense qu'il est plus facile de me siffler, parce que je suis dans l'équipe depuis plus longtemps et parce que je suis l'un des cadres du Real Madrid. »

Le Brésilien a adressé un message clair quant à sa capacité à surmonter cette période difficile : « Je reviendrai. Quand je suis arrivé ici très jeune, beaucoup se sont moqués de moi, mais j'ai finalement inscrit plus de 100 buts sous le maillot du Real Madrid. »

Rappelons que Vinicius manquera les quatre prochains matches du Real Madrid en Liga en raison de la suspension prononcée à son encontre mercredi soir.