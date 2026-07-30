Lors de la victoire logique 15-0 du recordman d’Allemagne face au club de neuvième division, Hoeneß a expliqué à Sport1 qu’il s’était excusé auprès du membre du directoire sportif du FCB pour ses déclarations faites juste avant la finale de la Coupe d’Allemagne en mai.

À l’époque, le patron du club et président d’honneur du club munichois avait, dans une interview accordée au Spiegel, évalué à « 60:40 » les chances d’Eberl de rester au-delà de la fin de son contrat à l’été 2027.

« Tout d’abord, il faut dire que j’étais extrêmement en colère contre moi-même », a désormais déclaré Hoeneß, qui a en outre révélé qu’il ne s’attendait pas à ce que ses propos soient publiés avant même la finale de Coupe contre le VfB Stuttgart. Cela avait été « naïf », selon le dirigeant de 74 ans.

« Manifestement, mes déclarations ont tellement plu qu’elles ont été rendues publiques dès le samedi matin. Et ainsi, bien sûr, je n’ai pas bien traité Max avant le match de Coupe et je me suis aussi excusé auprès de lui », a expliqué Hoeneß.

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Uli Hoeneß affiche son soutien à Max Eberl au Bayern

Entre-temps, la situation se présenterait tout autrement. Interrogé à ce sujet, Hoeneß a répondu qu’il chiffrerait « en ce moment à 100 » pour cent les chances qu’Eberl puisse travailler au sein du recordman d’Allemagne au-delà de 2027.

Eberl lui-même avait fait état mercredi d’une mise au point, affirmant que sa relation avec le patron Hoeneß était très bonne. Le membre du directoire sportif du Bayern était arrivé à la Säbener Straße le 1er mars 2024 comme successeur de Hasan Salihamidzic.

Le conseil de surveillance doit décider si le contrat courant jusqu’en 2027 sera réellement prolongé. La réunion décisive à cet effet pourrait déjà être celle de fin août.