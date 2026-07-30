Goal.com
En direct€50
Hoeneß EberlGetty Images
Christian Guinin

Traduit par

« Je me suis excusé auprès de lui » : Uli Hoeneß reconnaît une erreur dans sa gestion de Max Eberl, membre du directoire sportif du Bayern Munich

Jeux d'amitié des clubs
FC Rottach-Egern vs Bayern Munich
FC Rottach-Egern
Bayern Munich

Uli Hoeneß a admis, en marge du match amical du Bayern Munich contre Rottach-Egern, des erreurs dans sa gestion de Max Eberl.

Lors de la victoire logique 15-0 du recordman d’Allemagne face au club de neuvième division, Hoeneß a expliqué à Sport1 qu’il s’était excusé auprès du membre du directoire sportif du FCB pour ses déclarations faites juste avant la finale de la Coupe d’Allemagne en mai.

À l’époque, le patron du club et président d’honneur du club munichois avait, dans une interview accordée au Spiegel, évalué à « 60:40 » les chances d’Eberl de rester au-delà de la fin de son contrat à l’été 2027.

« Tout d’abord, il faut dire que j’étais extrêmement en colère contre moi-même », a désormais déclaré Hoeneß, qui a en outre révélé qu’il ne s’attendait pas à ce que ses propos soient publiés avant même la finale de Coupe contre le VfB Stuttgart. Cela avait été « naïf », selon le dirigeant de 74 ans.

« Manifestement, mes déclarations ont tellement plu qu’elles ont été rendues publiques dès le samedi matin. Et ainsi, bien sûr, je n’ai pas bien traité Max avant le match de Coupe et je me suis aussi excusé auprès de lui », a expliqué Hoeneß.

Max EberlGetty Images

Uli Hoeneß affiche son soutien à Max Eberl au Bayern

Entre-temps, la situation se présenterait tout autrement. Interrogé à ce sujet, Hoeneß a répondu qu’il chiffrerait « en ce moment à 100 » pour cent les chances qu’Eberl puisse travailler au sein du recordman d’Allemagne au-delà de 2027.

Jeux d'amitié des clubs
Bayern Munich crest
Bayern Munich
FCB
Jeju SK crest
Jeju SK
JEJ

Eberl lui-même avait fait état mercredi d’une mise au point, affirmant que sa relation avec le patron Hoeneß était très bonne. Le membre du directoire sportif du Bayern était arrivé à la Säbener Straße le 1er mars 2024 comme successeur de Hasan Salihamidzic.

Le conseil de surveillance doit décider si le contrat courant jusqu’en 2027 sera réellement prolongé. La réunion décisive à cet effet pourrait déjà être celle de fin août.

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google