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Dans le podcast « After The Final Whistle », Niklas Süle évoque les problèmes psychiques qu’il a connus pendant son passage au Borussia Dortmund. Même sa mère doutait de son avenir dans le football professionnel.

La décision de mettre fin à sa carrière n’a donc pas été prise seulement après une blessure survenue vers la fin de son parcours : elle avait mûri pendant plusieurs années. Au cours de cet entretien, l’ancien international allemand s’est livré sur ce qu’il ressentait lors de ses deux dernières années au BVB, marquées par de nombreuses blessures et une période difficile sur le plan sportif.

À cette époque, sa mère lui aurait dit sans détour : « Je ne pense pas que tu sois compatible avec ce milieu. » Süle lui aurait alors demandé : « Qu’est-ce que tu veux dire ? Pourquoi penses-tu cela ? »

Le défenseur central a expliqué : « Par la suite, j’ai beaucoup travaillé sur moi-même et j’ai demandé de l’aide, parce qu’à cette époque, je traversais une période sombre, mais pas dans ma vie privée. Je me rendais en voiture au centre d’entraînement, je ressentais une sorte de panique et je me disais : “Hé, quelque chose ne va pas.” J’ai fait une crise de panique. »

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Cet épisode aurait nettement accéléré sa réflexion sur une fin de carrière anticipée. « C’est là que je me suis vraiment demandé : peut-être que tu n’es plus compatible avec ce milieu », a déclaré Süle.

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Niklas Süle a échappé de peu à une troisième rupture des ligaments croisés

Il avait donc déjà décidé de raccrocher les crampons avant sa dernière apparition. L’avant-dernier match de la carrière de Süle s’est déroulé à Hoffenheim, son ancien club de jeunes. L’ex-international s’est blessé en glissant, lors d’une action où le ballon a parlé à sa main, où un penalty a été accordé contre le BVB et où Süle a été remplacé prématurément.

Une grave blessure était à craindre, mais les nouvelles se sont rapidement révélées rassurantes. Süle dit néanmoins aujourd’hui à propos de ces journées : « Ma décision de mettre fin à ma carrière n’est donc pas venue du match à Hoffenheim, où j’ai failli subir une troisième rupture des ligaments croisés. Elle avait été prise bien avant. »

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Il a finalement disputé son dernier match devant son public, à Dortmund, contre Francfort, un autre de ses anciens clubs. Il est entré en jeu peu avant la fin. « Il ne me restait plus qu’à jouer ce dernier match, et c’était tout », a-t-il déclaré.

Ce n’est que le lendemain de cette dernière rencontre que Süle a pris conscience de son départ effectif du football professionnel. Après le match du vendredi soir, il a retrouvé ses proches le samedi.

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Niklas Süle est catégorique : « Le football, pour moi, ce n’est pas ma vie »

« J’ai organisé une petite fête dans le jardin avec mes enfants, ma famille, mes parents. Ils m’ont fait de très beaux cadeaux, vraiment particuliers. C’est là que j’ai réalisé pour la première fois : “Ah oui, maintenant, c’est fini” », a expliqué Süle. « Ma mère avait gardé ma première chaussure de football, celle que je portais à quatre ans. Elle l’a fait dorer et l’a placée sur une sorte de trophée. J’ai pleuré. »

Malgré les années passées à envisager cette décision, la fin de sa carrière a été douloureuse, car ce sport lui avait apporté beaucoup de joie et de moments inoubliables : « Je savais depuis trois ou quatre ans que j’allais arrêter. J’y avais songé, mais à ce moment-là, ça a été vraiment dur. »

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Outre les aspects physiques et psychologiques, Süle a également évoqué l’évolution de sa motivation au fil des ans. « Avec les titres et mon passage au Bayern Munich, où tu gagnes un peu plus d’argent, tu arrives à un point où il devient de plus en plus difficile de te motiver chaque jour », a-t-il déclaré.

Süle a poursuivi : « J’ai toujours aimé le football, mais je n’ai jamais été un joueur qui y consacrait chaque jour tout ce qu’il avait. Parce que le football, pour moi, ce n’est pas ma vie. »