"Je me sens comme Messi" confie Grealish après son transfert à Manchester City

Le milieu de terrain a expliqué que quitter le club de son cœur avait été très difficile.

Jack Grealish comprend parfaitement ce que ressent Lionel Messi en ce moment. Les deux joueurs viennent de faire leurs adieux à leur club de cœur.

Jack Grealish a en effet quitté Aston Villa, le club de sa ville natale, pour s'engager à Manchester City. Quant à Lionel Messi, il était en larmes lors de sa conférence d'adieu au Barça.

« C'était si difficile. Je pense que tout le monde sait que je suis revenu pour effectuer la préparation estivale avec Aston Villa », a déclaré Grealish en préambule.

« C'était dur. Au fond de ma tête, je savais que j'allais peut-être y aller. Je devais me décider. Tout le monde a vu comment était Messi hier lors de ses adieux au Barça, c'est exactement ce que j'ai ressenti. Avant de partir, j'ai parlé à mes coéquipiers et au staff et j'ai pleuré. »

« J'avais l'impression qu'il était temps pour moi de passer à autre chose. J'ai toujours dit à quel point je voulais jouer la Ligue des champions. Manchester City a tellement de potentiel, c'est l'équipe anglaise la plus titrée ces dix dernières années. C'était le bon moment pour partir. »

« Je suis fan d'Aston Villa depuis que j'ai quatre ans, comme toute ma famille. J'ai rejoint le club quand j'avais six ans. Nous sommes liés à vie, surtout que ma famille supporte le club. »

« Mais maintenant je suis un joueur de Manchester City et je vais me concentrer pour réussir ici. Je suis venu pour gagner des trophées. »

En passant d'Aston Villa à Manchester City, Jack Grealish devient le joueur anglais le plus cher de l'histoire. Manchester City a déboursé 117 millions d'euros pour s'attacher ses services ! Mais ce montant n'effraie pas le joueur pour autant.

« Cela signifie tellement pour moi que Manchester City soit prêt à dépenser un tel prix. Ça me donne de la confiance. Je n'ai aucune pression par rapport au montant du transfert. Ça montre juste que Pep Guardiola m'apprécie. »

« J'espère maintenant le prix de mon transfert en remportant de nombreux titres et en particulier ce trophée que nous voulons tant (la Ligue des champions, n.d.l.r.). »