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Le sélectionneur de l’équipe de France, Zinedine Zidane, a exprimé son admiration pour le jeune joueur du Paris Saint-Germain Desire Doue avant les prochaines rencontres de la Ligue des nations de l’UEFA. Zidane a établi des parallèles entre lui-même et l’attaquant polyvalent, tout en détaillant les progrès tactiques attendus des Bleus lors des derniers matches de la phase de groupes.

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Zidane couvre d’éloges le jeune joueur du PSG Desire Doue

Le sélectionneur de l’équipe de France, Zinedine Zidane, a désigné l’attaquant du Paris Saint-Germain Desire Doue comme l’un des jeunes talents les plus prometteurs du football mondial. À l’approche des derniers matches de groupe de la France en Ligue des nations de l’UEFA, contre l’Italie et la Turquie, Zidane a salué la progression rapide du médaillé d’argent aux Jeux olympiques de 2024.

Doue s’est imposé comme un élément essentiel en club comme en sélection depuis ses débuts en équipe de France senior, en mars 2025, et sa participation à la Coupe du monde 2026 de la FIFA.

Le sélectionneur français a souligné que la soif d’apprendre et de progresser du jeune joueur le distingue au plus haut niveau.

Zidane se reconnaît dans cet attaquant polyvalent

Devant les médias au siège de la FFF, Zidane a confié combien il appréciait travailler avec Doue, allant jusqu’à établir un parallèle direct avec sa propre carrière de joueur.

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« Tous mes joueurs, je les aime. Ce que fait Desire [Doue] depuis quelque temps est magnifique », a déclaré Zidane.

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« Il est jeune, il a un talent énorme, mais surtout, il est à l’écoute parce qu’il veut progresser et gagner des titres. Je me reconnais en lui : quand j’étais joueur, j’écoutais énormément les joueurs plus âgés autour de moi pour progresser. Il le fait très bien. »

Polyvalence tactique et poste de prédilection

Zidane a également évoqué la polyvalence tactique de Doue : si le joueur du PSG peut évoluer à plusieurs postes en attaque, il préfère jouer sur le côté gauche.

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« Sur le terrain, il peut jouer à tous les postes offensifs. Cela dépend du moment, du match et des choix que nous devons faire », a expliqué Zidane.

« Le mieux, je pense, reste quand il joue sur le côté gauche. Il peut aller très, très loin, mais pour cela, il doit toujours garder son envie de progresser. C’est le plus important. »

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Les Bleus se préparent à deux matches décisifs en Ligue des nations

La France se rendra à Milan pour affronter l’Italie au stade Giuseppe-Meazza le jeudi 12 novembre, avant de recevoir la Turquie à Bordeaux le dimanche 15 novembre.

L’équipe de Zidane aborde ce rassemblement avec l’objectif de mieux concrétiser sa domination en matière de possession et de décrocher une place en quarts de finale pour mars 2027.

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Portés par des talents comme Doue et par le retour du capitaine Kylian Mbappe, les Bleus entendent terminer la phase de groupes en beauté.