Willem van Hanegem a été impressionné par la performance de Crysencio Summerville samedi soir, comme il l’a fait savoir dans sa chronique publiée dans l’Algemeen Dagblad. L’icône du Feyenoord estime que l’ailier de West Ham United mérite une place de titulaire en équipe nationale néerlandaise.

Âgé de 24 ans, l’attaquant est entré en jeu comme remplaçant contre la Suède après avoir été titulaire face au Japon.

« Il va devenir un très, très bon footballeur. Je me demande alors pourquoi il n’a joué que si peu de temps au Feyenoord et pourquoi mon club est toujours si doué pour se séparer de bons jeunes joueurs. »

Pour Van Hanegem, l’ancien joueur de Feyenoord a presque tout bien fait. « Pour moi, c’était le meilleur sur le terrain. C’était étrange qu’il soit remplaçant. Ils trouvent ça embêtant que Donyell Malen soit retiré de son poste d’attaquant et, pour le ménager, ils mettent soudainement sur le banc un joueur qui n’a pas encore beaucoup d’expérience. »

« Mais Summerville doit évidemment intégrer le onze de départ dès maintenant. Je pense qu’il pourrait être la révélation de cette Coupe du monde. En fait, il l’est déjà », conclut Van Hanegem.

Après quatre sélections, il totalise déjà deux buts, tous deux inscrits lors de la Coupe du monde.

Selon Transfermarkt, sa valeur atteint 35 millions d’euros, et il pourrait changer de club dès après la Coupe du monde.