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Wesley Fofana a dénoncé les messages haineux, les insultes et les propos racistes qu’il reçoit de certains supporters de Chelsea, alors que son compte X a disparu après la défaite 3-2 de vendredi sur la pelouse de Nottingham Forest. Sifflé à chaque prise de balle en raison de son interview controversée sur YouTube, le défenseur de 25 ans a également provoqué un penalty, mais assure assumer pleinement sa prestation.

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Fofana disparaît de X après son cauchemar face à Nottingham Forest

Fofana semble avoir supprimé son compte X après une avalanche d’insultes de supporters de Chelsea lors de la défaite 3-2 de vendredi sur la pelouse de Nottingham Forest. Comme le rapporte football.london, les personnes qui consultent son profil voient désormais ce message : « Ce compte n’existe pas. Essayez d’en chercher un autre. »

The Sun précise qu’on ignore encore si le joueur de 25 ans a définitivement supprimé son compte ou s’il l’a simplement désactivé. Son profil Instagram est toujours actif. Fofana a été sifflé à chaque fois qu’il touchait le ballon au City Ground, tandis qu’une partie du parcage visiteur scandait : « Dégage, Fofana, t’es pas le bienvenu ici. »

Fofana réagit aux insultes

Dans un long message publié sur Instagram après le match, rapporté par Football365, Fofana a écrit : « Je sais que certains supporters de Chelsea continueront à m’envoyer des messages haineux, des insultes et même des propos racistes, mais pour être honnête, je m’y suis habitué. À ce stade, cela ne me surprend même plus. »

« J’assume ma prestation, mais les gens doivent comprendre que les footballeurs sont aussi des êtres humains », a-t-il poursuivi, avant d’ajouter : « La critique fait partie du football, et je le comprends. Mais le racisme et les attaques personnelles, c’est tout autre chose. On peut critiquer mon football sans m’attaquer en tant qu’être humain. »

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Une interview controversée et un penalty coûteux

Les réactions hostiles trouvent leur origine dans une interview non autorisée accordée au youtubeur français Zach Nani, au cours de laquelle Fofana a ri de son penalty expédié au-dessus du but lors de la défaite face à Liverpool en Carabao Cup. Dans son message, il a expliqué : « Parfois, il faut rire des moments décevants pour se les sortir de la tête et aller de l’avant. Cela ne veut pas dire que Chelsea m’est indifférent ou que je ne suis pas frustré quand les choses tournent mal. »

Prochains matchs CHE Premier League 14:30 CRY

La situation s’est aggravée lorsqu’il a fait tomber Liam Delap, permettant à Morgan Gibbs-White de doubler l’avance de Nottingham Forest sur penalty. Il a été remplacé peu après par Levi Colwill, et Nottingham Forest s’est imposé 3-2.

La pression monte avant le match face à Crystal Palace

Cette défaite était la troisième consécutive de Chelsea en Premier League. Le club est huitième au classement et la pression s’accentue sur son entraîneur Xabi Alonso. Chelsea affrontera ensuite Crystal Palace. Reste à savoir si Fofana conservera sa place, alors que la légende du club Joe Cole a déjà demandé qu’il soit écarté .