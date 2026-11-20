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Interrogé sur le Portugal pendant la trêve internationale, en l’absence de Cristiano Ronaldo, Jose Mourinho a répondu brièvement. L’entraîneur du Real Madrid s’est contenté de souhaiter la victoire de son pays, sans entrer dans le débat.

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Une réponse brève sur le Portugal

L’entraîneur du Real Madrid Jose Mourinho s’est montré laconique lorsqu’il a été interrogé sur les matches du Portugal pendant la trêve internationale en l’absence de Cristiano Ronaldo. Face aux médias avant le retour du Real Madrid en Liga contre le Celta Vigo, il s’est contenté de souhaiter du succès à sa sélection nationale.

« En tant que Portugais, la seule chose que je dirai, c’est que je veux toujours que le Portugal gagne », a déclaré Mourinho. « Après, je m’en lave les mains et je ne ferai pas d’autres commentaires. »

Une histoire commune au Real Madrid

Mourinho et Cristiano Ronaldo ont partagé un chapitre marquant au Real Madrid entre 2010 et 2013. Au cours de leurs trois saisons ensemble, ils ont remporté la Coupe du Roi en 2010-2011, la Liga en 2011-2012 et la Supercoupe d’Espagne en 2012.

Pendant cette période à Madrid, Ronaldo a inscrit 168 buts et délivré 49 passes décisives en 164 apparitions toutes compétitions confondues. Leur collaboration a apporté des trophées majeurs, tout en étant marquée par de fortes exigences tactiques et des moments très médiatisés.

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Priorité aux obligations du club en Espagne

Le refus de Mourinho d’en dire davantage sur la sélection souligne sa volonté de se concentrer exclusivement sur le calendrier du Real Madrid. Après avoir passé la trêve internationale à préparer ses joueurs disponibles à Madrid, il ramène l’attention sur les échéances nationales et européennes du club.

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Alors que les matches de Liga et les compétitions de coupe s’enchaînent à un rythme soutenu, l’entraîneur préfère laisser de côté les sujets liés aux sélections. Sa priorité immédiate reste d’obtenir des résultats sur le terrain avec le Real Madrid.

Le Celta en ligne de mire, avant une série chargée

Mourinho emmène désormais le Real Madrid disputer samedi son match de Liga contre le Celta Vigo au Santiago Bernabeu. Cette rencontre ouvre une série chargée de trois matches en huit jours, tandis que le Real Madrid poursuit ses objectifs sur plusieurs fronts.

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Les éventuels développements concernant le Portugal ou Ronaldo ne sont pas la préoccupation immédiate de Mourinho, qui prépare son équipe pour le coup d’envoi.