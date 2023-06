« Je m'en fous » : Le coup de gueule de Ginola sur le prochain coach du PSG

Interrogé sur le prochain coach du PSG, David Ginola n'a pas su cacher son exaspération et s'est lancé dans un coup de gueule général sur le club.

Mis à part Carlo Ancelotti et Laurent Blanc en partie, aucun coach n'a durablement réussi à convaincre une fois arrivé sur le banc parisien. Après l'échec Mauricio Pochettino, le PSG a pris le pari moins bling-bling mais plus travailleur avec Christophe Galtier qui s'est finalement révélé comme un nouvel échec également. En ce début de mois de juin, c'est Julian Nagelsmann qui semble le mieux parti pour rejoindre le PSG pour la saison prochaine. Interrogé sur cette possibilité, David Ginola s'est fendu d'un sérieux coup de gueule.

« Je m'en fous », le coup de gueule de Ginola

Ancien joueur du club et suiveur attentif du PSG, David Ginola a toujours son mot à dire sur le club parisien qui a le don de l'avoir énervé ces dernières années. Interrogé par Canal+ sur la question du prochain entraîneur, l'ancien ailier s'est permis un sérieux coup de gueule : « Je m'en fous! Là n'est pas le problème. Au PSG, le problème ce n'est pas d'avoir chaque année le nouvel entraîneur et de donner de l'espoir aux supporters. C'est l'idéologie qu'on se fait d'un club de football, et comment on va approcher les choses. Il faut façonner en fonction de l'identité. »

Une fois ses quatre vérités balancées, l'ancien international français a continué à ne pas vouloir parler de Julian Nageslmann, le favori actuel, en tant que tel pour aborder le problème de longévité des entraîneurs à Paris : « Nagelsmann, c'est bien. Mais est-ce qu'on s'inscrit dans le temps, comme avec Guardiola à City? Je dis pourquoi pas, mais si il est là pour 3 ou 4 ans. Mais qui veut venir aujourd'hui entraîner le PSG quand on voit la valse des coachs? Et c'est aussi l'image qu'on donne de soi-même pour attirer les joueurs. »