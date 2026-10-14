Supporters et consultants TV s’en sont pris à l’Allemand, qui n’était entré en jeu qu’alors que le score était de 1-3. Sane a commis plusieurs erreurs dans ses passes et a été sifflé par les supporters mécontents. Galatasaray avait créé la surprise en ouvrant le score contre les Catalans en première période, alors que les visiteurs dominaient déjà la rencontre. Le but du 2-0 des Turcs a été refusé, puis le Barça a renversé le match pour s’imposer nettement.

Interrogé ensuite sur les sifflets visant Sane, l’entraîneur de Gala, Okan Buruk, a répondu : « Il n’est entré en jeu qu’après le 1-3. C’est à ce moment-là que l’équipe s’est effondrée. Il ne faudrait pas se servir de ce match pour juger sa prestation. »

Mais les supporters de Cimbom étaient déjà, la plupart du temps, mécontents des prestations de Sane la saison précédente comme depuis le début de l’exercice en cours. Après huit matches officiels cette saison, l’ailier attend toujours sa première implication sur un but. C’est sans doute la principale raison de ce mécontentement, plutôt que son incapacité à renverser de nouveau le match en faveur de Gala.

« Leroy Sane devrait avoir honte ! Yunus Akgün joue, Sane est sur le banc. Un joueur de classe mondiale venu d’Allemagne sur le banc, comment est-ce possible ? », a demandé à la télévision l’ancien joueur Sinan Engin, qui comprenait les sifflets visant l’attaquant : « Quand tu perds à domicile contre une autre équipe, les supporters réagissent vivement », a-t-il ajouté.

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Que reproche-t-on à Leroy Sane à Galatasaray ?

L’ancien international Tümer Metin a également reproché à l’Allemand son manque d’envie et d’engagement : « Si j’étais le coéquipier de Sane, je lui sauterais à la gorge dans le vestiaire et je lui demanderais : "Tu veux vraiment nous aider ? Je suis complètement épuisé à force de courir !" », a-t-il déclaré.

Galatasaray a ainsi raté son départ en Ligue des champions : avant cette défaite 1-4 contre Barcelone, l’équipe d’Okan Buruk avait déjà perdu 1-3 sur le terrain du Sporting, à Lisbonne, lors de la première journée de la phase de ligue.