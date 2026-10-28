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La légende d’Arsenal Paul Merson s’en est prise à Mikel Arteta pour la manière dont il a traité le jeune espoir Max Dowman après son expulsion en Carabao Cup. Arsenal a subi une élimination humiliante face à Fleetwood Town, pensionnaire de League Two, mais c’est le comportement de l’entraîneur au bord du terrain qui a fait les gros titres.

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Surprise en Carabao Cup et carton rouge coûteux

Les champions de Premier League ont subi une énorme désillusion mardi, éliminés 5-3 aux tirs au but par Fleetwood Town, club de League Two, après un match nul 1-1. Aaron Loupalo-Bi a ouvert le score pour l'équipe locale avant que Viktor Gyokeres n'égalise devant des tribunes combles à Highbury. Malgré 78 % de possession et 26 tirs contre trois pour Fleetwood, Arsenal n'a pas réussi à inscrire le but de la victoire.

La rencontre a basculé à la 85e minute. L'ailier de 16 ans Dowman a reçu un carton rouge direct pour avoir donné un coup de pied à Harrison Neal en réaction à un tacle appuyé.

Alors que l'adolescent quittait le terrain, Arteta semblait visiblement furieux. L'entraîneur espagnol lui a adressé des mots sévères, manifestement frustré qu'il n'ait pas su garder son calme après ce tacle appuyé.

« Je n'ai pas du tout aimé ce que j'ai vu »

Témoin de la scène sur le bord du terrain, Merson, ancien joueur d'Arsenal, s'est montré très critique envers l'attitude d'Arteta. S'exprimant sur Sky Sports, le consultant a estimé que l'entraîneur avait été inutilement dur avec le jeune espoir.

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« J'aimerais surtout savoir ce que Mikel Arteta lui a dit quand il quittait le terrain. Je n'ai pas du tout aimé ce que j'ai vu », a déclaré Merson. « Si ça avait été [Viktor] Gyokeres, qui est un international expérimenté, il ne lui aurait pas parlé comme ça. Mais il le fait avec un gamin de 16 ans ? »

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Merson jugeait qu'il aurait fallu se montrer plus compréhensif, soulignant que l'issue du match restait incertaine à ce moment-là.

« Ce n'est ni le premier ni le dernier joueur d'Arsenal à se faire expulser. À sa place, je lui aurais passé un bras autour des épaules, a-t-il ajouté. Il y avait toujours 1-1, ils étaient encore dans le match. Nous disons tous, dans la vie, des choses que nous regrettons et, s'il pouvait revenir en arrière, il agirait autrement. »

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Arteta défend ses avertissements d'avant-match

Arteta a refusé de révéler les mots exacts qu'il avait adressés à Dowman, mais a laissé entendre que le groupe avait été explicitement prévenu du caractère physique du jeu de son adversaire de division inférieure. L'entraîneur d'Arsenal a suggéré que ses joueurs avaient été préparés à garder leur calme face à un jeu rugueux.

Interrogé sur l'incident après le match, Arteta a simplement expliqué : « C'est quelque chose dont nous avions discuté avant le match. »

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Il a également insisté sur l'importance de la maîtrise de soi face à de tels adversaires. « Quand nous avons préparé le contexte de ce match, nous avons été très clairs sur les choses à respecter, sur les émotions que nous devions maîtriser, a ajouté Arteta. C'était très clair. »

Une élimination difficile à digérer pour Arsenal

Après une séance de tirs au but mouvementée, au cours de laquelle Jay Lynch a mis en échec Bruno Guimaraes avant que Conor Haughey n'inscrive le tir au but décisif, Arsenal doit vite se ressaisir. Cette élimination face à une équipe classée 18e du quatrième échelon du football anglais laissera sans aucun doute un goût amer aux champions, qui devront réfléchir à la profondeur de leur effectif et à leur maîtrise émotionnelle.

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Arteta devra gérer les conséquences de cette soirée avec précaution, notamment le retour de Dowman dans le groupe de l'équipe première après une soirée difficile. Arsenal n'a toutefois pas le temps de s'attarder sur cette humiliation : l'équipe doit immédiatement rebondir et se tourner vers un choc de Premier League contre Liverpool.