« Il peut s'estimer heureux qu'il n'y ait pas eu de joueurs comme moi sur le terrain. Si j'avais été là, je lui aurais donné un coup de tête et j'aurais pris un carton rouge », a tempêté l'ancien attaquant de classe mondiale Zlatan Ibrahimovic, désormais consultant télévisé pour FOX Sports.

Paredes s’en était pris aux Espagnols Eric Garcia et Gavi à l’issue de la finale perdue 0-1 après prolongation, provoquant une altercation qui lui avait valu un carton rouge alors que le match était déjà terminé. Son coéquipier Lisandro Martínez a ensuite expliqué les circonstances de cet incident et pris la défense du milieu de terrain.

« C’est extrêmement peu professionnel de sa part », a tranché Ibrahimovic, nettement moins indulgent envers le joueur de 32 ans de Boca Juniors. Le Suédois a par ailleurs annoncé qu’après ses débuts en Coupe du monde, il ne reviendrait pas comme consultant télévisé : « Ce fut un immense plaisir de partager ce studio avec vous – vous m’avez vraiment facilité la tâche. Je tiens aussi à remercier FOX, l’Amérique et toutes les personnes qu’on ne voit pas. J’espère que l’Amérique a apprécié cela autant que moi. C’est mon adieu au studio. Pour moi, c’était la première et la dernière fois. Alors : à bientôt, à tous », a conclu Ibrahimovic avec panache en prenant congé.

Leandro Paredes, vivement critiqué pour son coup de sang en finale de la Coupe du monde : « Quel idiot ! »

Rappelons que Paredes, entré en jeu en seconde période lors de la finale disputée à New York/New Jersey, a également été épinglé par plusieurs autres consultants. « C’est inexcusable. Pour être honnête, il n’aurait même plus dû être sur le terrain. Il avait déjà commis sept ou huit fautes violentes », a déclaré l’ancien attaquant de Bundesliga Mladen Petric sur la SRF, évoquant également le jeu globalement brutal de Paredes. L’ancien international autrichien Andreas Herzog s’est emporté sur l’ORF : « Quel idiot ! »

Micah Richards, ancien défenseur de Manchester City, a pour sa part jugé sur les ondes de la BBC : « C’est embarrassant. Paredes devrait mieux savoir. Perdre un match, ça arrive, mais là, c’est tout simplement lamentable. »