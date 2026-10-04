Joao Cancelo, joueur du Portugal, a réagi à l'éventualité d'un retour de Cristiano Ronaldo en sélection au cours de la période à venir, après la crise survenue récemment avec le sélectionneur Jorge Jesus.

Le Portugal a renversé son retard face à la Norvège pour s'imposer dans un match palpitant sur le score de 2-1, décrochant ainsi sa place en quart de finale de la Ligue des nations.

Joao Cancelo a inscrit le premier but du Portugal à la 38e minute, d'une frappe surpuissante et magnifique, offrant l'égalisation à son équipe, avant que Goncalo Ramos n'ajoute le deuxième but à la 79e minute.

Joao Cancelo a exprimé sa joie après la victoire portugaise et son superbe but, et il s'est montré clair lorsqu'on l'a interrogé sur un éventuel retour de Cristiano Ronaldo.

Joao a déclaré, selon le journal « Record » : « Le sélectionneur et M. Pedro Proença (président de la Fédération portugaise) discuteront de cette question. Mais, comme l'a déjà dit Bruno Fernandes, Cristiano est notre capitaine, il est un symbole de notre sélection nationale, il est le meilleur joueur que le Portugal ait jamais enfanté, et il est certain que les choses se termineront de la meilleure des manières. »

Il a ajouté : « Le plus important ici, ce sont ces quatre victoires. Je pense que nous avons tous livré une excellente prestation, lui y compris. C'est maintenant le moment de profiter, et nous reviendrons ici de nouveau en novembre. »

Le joueur de Barcelone a révélé à la chaîne RTP qu'il avait également parlé en tête-à-tête avec Cristiano Ronaldo.

À propos de son but ce soir, il a précisé : « J'étais bien placé, et Nuno Mendes possède une touche de rentrée très puissante. Quand j'ai vu le ballon toucher le sol pour la première fois, cela a été comme un réflexe instinctif, j'ai frappé, et Dieu merci, le ballon a été bien frappé. J'ai marqué un superbe but. »

Il a ajouté : « D'ailleurs, presque tous mes buts avec la sélection nationale sont beaux, je ne me souviens pas de tous, mais celui-ci est peut-être l'un des plus beaux. Je ne peux pas affirmer que c'est le plus beau, car je ne me souviens pas des autres buts. »

On lui a posé la question suivante : ces quatre victoires marquent-elles le début d'une nouvelle ère pour la sélection nationale ? Il a répondu : « Outre la rapidité d'assimilation des concepts du nouveau sélectionneur, je pense qu'il faut aussi un peu de chance. Et la chance, c'est quelque chose qu'il faut aller chercher. »

Il a poursuivi : « Tous mes coéquipiers de ce stage, qu'ils aient joué plus ou moins, nous avons réussi, lors des quelques entraînements que nous avons eus — je crois que c'était quatre matches en 11 ou 12 jours —, à bien assimiler les idées et à les appliquer concrètement sur le terrain. Je pense que nous avons été, une fois de plus, la meilleure équipe aujourd'hui, et nous avons mérité la victoire. »