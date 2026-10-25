Danks, qui a remplacé Kompany après que celui-ci s’est effondré vendredi lors de la victoire 3-1 à l’extérieur à Fribourg sur le banc, a révélé au micro de DAZN que le Belge l’avait contacté dès le coup de sifflet final : « Vinnie m’a déjà envoyé un message WhatsApp pour me dire : "Bien joué." Il est heureux. »

Danks a expliqué l’avoir remercié, tout en rappelant à l’entraîneur principal qu’il devait respecter les consignes : « Je lui ai simplement répondu : "Super, mais maintenant repose-toi." Et je lui ai envoyé un émoji représentant un baiser. J’espère qu’il va continuer à se reposer. »

Car les dirigeants du club le plus titré d’Allemagne souhaitent que Kompany s’occupe le moins possible de football pour le moment, alors qu’il se remet à l’hôpital après s’être effondré vendredi. Selon Max Eberl, « aucun d’entre nous ne lui a téléphoné ni écrit avant le match ».

« Il aura tout le temps nécessaire » : Eberl appelle à la patience pour Kompany

Avant la rencontre, Danks avait laissé entendre que le Belge allait déjà mieux : « Les retours sont très positifs pour le moment. Il est dans un état stable et se sent bien. Il va un peu mieux. Des examens sont encore en cours, mais les premiers retours sont très positifs. »

Il ne faut toutefois pas s’attendre à un retour rapide. Eberl l’avait récemment affirmé clairement : « Nous ne parlons pas de jours, mais de semaines. Il faut que ce soit clair pour tout le monde. »

Après le match à Fribourg, Eberl a de nouveau souligné que sa convalescence pourrait prendre du temps. Le FCB n’exercera toutefois aucune pression sur Kompany : « Il aura tout le temps nécessaire pour vraiment guérir. Et quand il sera guéri, il aura très probablement encore une semaine de plus pour être totalement rétabli », a assuré Eberl. Connaissant l’éthique de travail de l’entraîneur du FCB, il s’est néanmoins montré inquiet : « J’espère qu’il l’acceptera. »

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« Pas encore définitif » : toujours pas de diagnostic pour l’entraîneur du FCB, Kompany

Selon Eberl, Kompany n’a désormais plus mal à la tête et fait actuellement l’objet d’« examens approfondis ». Interrogé sur l’existence d’un diagnostic précis, Eberl a répondu : « Pas encore définitif. » Le dirigeant de 53 ans en est néanmoins convaincu : « Ces matchs et ces victoires sont le meilleur remède pour lui ! »

Le responsable sportif s’est également dit impressionné par la manière dont les Bavarois ont surmonté le choc pour décrocher, par leur combativité et leur jeu, cette difficile victoire à l’extérieur à Fribourg : « Ce que nous avons accompli en tant que groupe, l’équipe et le staff technique autour d’elle, qui ont perdu leur figure de proue, est vraiment exceptionnel. C’est une victoire qui vaut bien plus que trois points. »

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Avant le match de Coupe et le choc face au BVB : Eberl n’a qu’une inquiétude pour le Bayern

Grâce à ces trois points, le FCB reste en tête de la Bundesliga. Après sept journées, le club le plus titré d’Allemagne compte 17 points. Les Munichois devancent le BVB, qui possède le même nombre de points, grâce à une meilleure différence de buts. Mercredi, le FCB affrontera le 1. FC Magdeburg en Coupe d’Allemagne, avant le choc de championnat contre le Borussia Dortmund samedi soir.

Si les Bavarois jouent à nouveau comme à Fribourg, Eberl estime que peu de choses devraient mal tourner. Il souhaite seulement que les prochains matchs soient décidés plus tôt : « L’équipe a livré pendant 80 minutes un match à l’extérieur presque parfait. La seule chose qui a manqué, c’est ce troisième but qui nous aurait permis de mener 3-0. Sans lui, on se retrouve encore en difficulté. »

Mais en cette soirée particulière, c’était secondaire à ses yeux : « Ce match raconte beaucoup d’histoires et c’est une grande victoire. »



