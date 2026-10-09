« Je suis triste, c’est normal. Ça a été un choc. Mon fils aurait pu passer par la grande porte, et il est finalement passé par la petite porte », a déclaré Maria Dolores dos Santos Aveiro (71 ans) au magazine portugais TV 7 Dias. « Mais ce n’est pas grave, Dieu s’en chargera. » À cause de ces incidents, elle a « un peu pleuré. Ça fait aussi du bien, pour évacuer un peu. Nous devons maintenant surmonter cela. »

Ronaldo avait quitté précipitamment la semaine dernière le camp de l’équipe nationale portugaise au Danemark après un désaccord avec le sélectionneur national Jorge Jesus. De vifs débats ont suivi, et même la politique s’en est mêlée.

Ensuite, le joueur de 41 ans d’Al-Nassr a livré sa version des faits dans un long communiqué et a vivement attaqué Jesus dans ce contexte. S’il rejouera encore pour l’équipe nationale portugaise, cela semble pour l’instant ouvert.

La mère de Ronaldo : « Il a toujours été le héros du Portugal »

Après son départ, Ronaldo a parlé au téléphone avec sa mère, comme elle l’a désormais révélé : « Il m’a dit : “Maman, ne t’inquiète pas. Je dirai la vérité quand nous serons tous réunis.” Et je lui ai répondu : “D’accord, mon fils, renverse à nouveau la situation.” Et c’était tout. Je lui ai dit de rester calme, mais bon, sa tête l’a poussé à faire cela. Nous verrons. Je lui ai apporté tout mon soutien, cela n’a servi à rien. Mais ce n’est pas grave. Il a tant donné au Portugal, c’est pour cela qu’il est toujours là. Il a toujours été le héros du Portugal.” »

Selon sa mère, les Portugais n’apprécieraient pas Ronaldo « comme ils le devraient. Mais c’est le Portugais que nous avons. » Sur les réseaux sociaux, sa sœur Elma Aveiro avait elle aussi récemment pris la défense de Ronaldo.

Ronaldo joue pour l’équipe nationale portugaise depuis 2003. En 234 sélections, il a inscrit 146 buts. En 2016, il a mené le Portugal au sacre à l’Euro, le premier grand titre de l’histoire de la nation.