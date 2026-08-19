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Goal.com
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Sebastian HoeneßGetty Images
Christian Guinin

Traduit par

« Je le crois capable de faire le saut en équipe nationale » : Sebastian Hoeneß voit la star du VfB Stuttgart en équipe d’Allemagne

Bundesliga
D. Pejcinovic
UEFA Nations League A
VfB Stuttgart
Allemagne
S. Hoeness

Pour Dzenan Pejcinovic, le VfB Stuttgart a déboursé une somme conséquente. Mais, à long terme, les Souabes croient au succès de cet investissement.

Dans un entretien accordé à Sport Bild, l’entraîneur du VfB Sebastian Hoeneß a souligné qu’il était absolument convaincu des qualités de l’attaquant de 21 ans et qu’il s’attendait donc à pouvoir bientôt le voir porter le maillot de l’équipe d’Allemagne.

« Je pense que Dzenan a les épaules pour franchir le cap de l’équipe nationale. Nous avons, en tant que club, déboursé une telle indemnité de transfert parce que nous avons tous une grande imagination concernant la suite de son parcours », a expliqué Hoeneß.

Selon Hoeneß, Pejcinovic est un type de joueur incroyablement flexible et peut ainsi « marquer des buts du pied droit, du pied gauche et de la tête ». En tant qu’avant-centre, il possède « de nombreuses qualités » qui rendraient d’excellents services à son équipe lors de la saison à venir.

Jusqu’à présent, le joueur de 21 ans ne compte encore aucune sélection en équipe A. Chez les jeunes, il a toutefois porté les couleurs de toutes les sélections allemandes de jeunes, de la U15 jusqu’à la U21. C’est d’ailleurs avec cette dernière qu’il était encore sur le terrain en mars de cette année : en sept matches au total, il a inscrit deux buts.

Dzenan PejcinovicGetty Images

Quand Dzenan Pejcinovic fêtera-t-il ses débuts avec le VfB Stuttgart ?

Ce n’est que la semaine dernière que Stuttgart a officialisé le recrutement de Pejcinovic. En provenance du VfL Wolfsburg, il a rejoint le club souabe pour une indemnité de transfert de 25 millions d’euros. Seul le transfert de Deniz Undav, l’été dernier, avait conduit le VfB à débourser davantage pour un joueur.

Le joueur de 21 ans est prévu comme une option supplémentaire dans l’axe de l’attaque, après qu’à ce poste, en 2025/26, à la suite du départ surprise de Nick Woltemade vers Newcastle United, Undav et Ermedin Demirovic s’étaient encore relayés.

Pejcinovic pourrait fêter ses débuts avec le vainqueur de la Coupe d’Allemagne 2025 dès vendredi, lorsque Stuttgart se déplacera sur le terrain du Hansa Rostock pour son entrée en lice officielle en Coupe.

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