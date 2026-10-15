Je le critiquerai dans ce cas : déclaration surprenante de Mourinho sur la scène de colère de Vinicius

José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, a défendu sa star Vinicius Junior après la scène d'agacement provoquée par sa sortie lors du match face à la Roma en Ligue des champions.

Le Real Madrid est allé arracher une victoire précieuse sur la pelouse du club italien sur le score de 4-3 hier soir, mercredi, alors qu'il était mené de deux buts dans les dix dernières minutes de la rencontre.

Vinicius n'a pas livré une bonne prestation, et son erreur a été à l'origine du deuxième but de la Roma, ce qui a poussé Mourinho à le remplacer à la 59e minute par l'autre Brésilien Endrick, dont l'entrée a constitué le tournant du match.

Mais Vinicius a montré son mécontentement face à la décision de Mourinho et s'est dirigé vers lui pour lui demander la raison de son remplacement, ce qui n'a pas manqué d'attirer les regards.

En conférence de presse d'après-match, le technicien portugais est revenu sur la performance de Vinicius, qui n'était pas dans ses meilleures dispositions durant la rencontre, assurant que l'opposition tactique imposée par la Roma avait compliqué sa tâche et que la responsabilité n'incombait pas au seul joueur.

Mourinho a déclaré, selon "AS" : "En première période, l'erreur est la mienne, ou celle de Gasperini. Il a placé Soulé à ce poste, et Wesley nous prenait constamment le dessus dans les situations de deux contre un. C'était difficile pour Vini."

Il a ajouté : "En seconde période, je lui ai donné la liberté de jouer sur un autre côté. Wesley a épuisé son énergie face à Diouf. Vini a perdu un ballon qu'il n'aurait pas dû perdre (le ballon du deuxième but de la Roma), mais c'est terminé. Moi aussi, je commets des erreurs."

Mourinho a regretté que la sanction de quatre matches de suspension en Liga coïncide avec le mieux affiché par le joueur, déclarant : "Il est dommage que cela arrive maintenant, alors qu'il commençait à retrouver son niveau et à être heureux de nouveau."

Au sujet de l'agacement de Vinicius après son remplacement, l'entraîneur a expliqué : "Il est normal qu'il ne soit pas content. S'il faisait ce que beaucoup font, comme jeter la bouteille d'eau, cela ne me plairait pas. La frustration est quelque chose de normal, mais il était très heureux de la victoire après le match."

Il a également précisé que le joueur avait réussi à gérer ses émotions malgré le contexte qui l'entourait avant la rencontre, ajoutant : "Le joueur essaie de contrôler ses émotions. Moi aussi, j'ai dû le faire pour jouer ici, dans le stade de mon équipe, et au milieu de personnes que j'aime. Le joueur doit aussi posséder cette capacité, et il a plutôt bien géré la situation."

Mourinho a de nouveau insisté sur le fait que Gasperini était à l'origine des difficultés rencontrées par Vinicius en première période, déclarant : "La première période est à mettre au crédit de Gasperini, et c'est une chose positive. Ce n'est pas la faute de Vinicius, mais celle de Gasperini."

Le Real Madrid trouve-t-il dans la Ligue des champions une bouffée d'air après ses faux pas en championnat ?

Interrogé sur l'importance de cette victoire au vu des pressions auxquelles l'équipe est confrontée, Mourinho a refusé d'établir un lien entre la Liga et la Ligue des champions, soulignant que six points pris lors des deux premières journées donnent au Real Madrid un élan important, sans pour autant signifier que la mission est accomplie.

Il a déclaré : "La Liga, c'est la Liga, et la Ligue des champions, c'est la Ligue des champions. Nous avons pris six points en deux matches. La compétition n'est pas encore terminée, mais c'est très important pour nous. Il nous reste encore six matches, et nous avons déjà affronté des adversaires du plus haut niveau."

Mourinho fait l'éloge d'Espi et lui ouvre la porte en l'absence de Mbappé

Pour conclure son intervention, Mourinho a salué l'attaquant Carlos Espi, évoquant sa progression et les occasions qu'il pourrait obtenir avec le Real Madrid, surtout compte tenu de la difficulté de concurrencer Kylian Mbappé pour une place de titulaire.

Il a déclaré : "Il continue de progresser. Je dois dire que lorsque la possibilité d'un départ de Gonzalo s'est présentée, lui que j'aimais beaucoup et qui a été une bonne opération pour le Real Madrid, on m'a proposé trois noms, dont celui d'Espi, et ils ont fait un très bon travail."

Il a ajouté : "Pour un attaquant, jouer dans la même équipe que Kylian n'est pas une chose facile. Il n'est pas simple de faire tourner un joueur comme lui, au vu de sa qualité."