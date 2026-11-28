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Ancien entraîneur de Feyenoord, Arne Slot a salué la progression d’Anis Hadj Moussa avant le Klassieker face à l’Ajax. Giovanni van Bronckhorst espère mettre fin à une série de sept matches sans victoire. De retour, Hadj Moussa pourrait disputer son 100e match avec Feyenoord, qui tentera de réduire les trois points d’avance de l’Ajax à De Kuip.

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Feyenoord cherche un déclic dans le Klassieker

Feyenoord reçoit son grand rival, l’Ajax, à De Kuip lors de la 14e journée d’Eredivisie. Le club espère mettre fin à une série de sept matches sans victoire, toutes compétitions confondues, dont quatre défaites consécutives. Un nouveau revers égalerait le record du club de cinq défaites d’affilée, atteint pour la dernière fois sous Giovanni van Bronckhorst en 2015–16, avant un redressement aux côtés de Dick Advocaat.

Anis Hadj Moussa fait son retour après avoir manqué la défaite contre Excelsior et pourrait disputer son 100e match avec Feyenoord, toutes compétitions confondues. Depuis ses débuts en août 2024, l’ailier algérien a été directement impliqué dans 45 buts (33 buts et 12 passes décisives), plus que tout autre joueur de Feyenoord sur cette période.

« Je le considère comme un phénomène » : Slot encense Hadj Moussa

Selon ESPN, Arne Slot, ancien entraîneur de Feyenoord, a révélé avoir dû convaincre le directeur technique Dennis te Kloese de recruter Hadj Moussa en provenance du Vitesse, malgré les réserves du département de recrutement sur son travail défensif sans ballon et l’intérêt de l’Ajax.

« Quand je regardais jouer le Vitesse à cette époque… Chaque fois qu’Anis se retrouvait en un contre un, il se passait quelque chose ; il créait des occasions pour lui-même ou pour l’équipe, a déclaré Slot. Citez-moi quelques autres joueurs qui dominent les duels en un contre un comme Anis le fait ? D’une manière ou d’une autre, il passe. Je le considère comme un phénomène. »

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Slot a ajouté que Hadj Moussa était devenu bien plus qu’un remplaçant entrant en fin de match sous les ordres de Sipke Hulshoff et de Van Bronckhorst. « Ce qui m’a surpris, c’est qu’il soit capable de faire la différence deux fois par semaine pendant quatre-vingt-dix minutes au plus haut niveau en Eredivisie et en Ligue des champions, a déclaré Slot. Anis n’est pas seulement rapide. S’il franchit bientôt un nouveau palier, et j’espère pour lui que ce sera en Premier League, je suis curieux de voir s’il s’adaptera à ce rythme... même contre Manchester City, il a réussi à rendre ses adversaires fous avec ses dribbles. »

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Van Bronckhorst réclame la même intensité que face à Porto

Van Bronckhorst a qualifié le Klassieker de plus grand match de la saison. Cinquième, Feyenoord compte trois points de retard sur l’Ajax, qui abordera le Klassieker avec au moins trois places d’avance sur son rival pour la première fois depuis mai 2021. L’entraîneur a demandé à son équipe de retrouver l’état d’esprit affiché mardi en Ligue des champions contre le FC Porto. Il a également salué Luciano Valente sur le flanc gauche et mis en garde contre Tolu Arokodare, une menace du côté de l’Ajax.

« C’est le plus grand match de la saison. Le Klassieker est un match particulier, donc, en tant qu’entraîneur ou joueur, on le ressent forcément, a déclaré Van Bronckhorst vendredi. Vous en avez vu le meilleur exemple mardi dernier... On a vu une équipe qui s’est vraiment donnée à fond et qui a très bien joué contre un adversaire solide. Pendant ce match, je n’ai pas eu le sentiment que nous traversions une période difficile. »

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Des retours et un cap à atteindre à De Kuip

Tsuyoshi Watanabe est disponible après avoir été ménagé contre Porto en raison de problèmes au pied. Van Bronckhorst dispose ainsi de trois défenseurs centraux, avec Thijs Kraaijeveld et Mika Marmol. De son côté, le gardien Tjark Ernst continue de s’entraîner dur après avoir perdu sa place de titulaire. Van Bronckhorst s’apprête également à diriger son 150e match d’Eredivisie sur le banc de Feyenoord. Seul Bert van Marwijk le devance au club, avec 170 matches.

« Watanabe est disponible ; il a eu quelques problèmes au pied ces dernières semaines, a expliqué Van Bronckhorst. Gagner est le meilleur des remèdes, et si cela arrive contre l’Ajax, c’est encore mieux. »