« Je l’échangerais contre la Ligue des champions ! » : Harry Kane affiche clairement sa position après avoir remporté son premier Ballon d’Or

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Harry Kane a enfin atteint le sommet du football mondial sur le plan individuel en remportant le Ballon d’Or 2026, mais le capitaine de l’Angleterre s’est empressé de rappeler son objectif ultime. Si l’attaquant est naturellement fier de cette distinction, il reste résolument déterminé à remporter des titres avec le Bayern Munich.

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Distinctions individuelles contre succès collectif

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Kane a peut-être atteint le sommet de la reconnaissance individuelle en remportant le Ballon d'Or, mais l'attaquant du Bayern Munich assure que les trophées collectifs restent sa principale motivation. À Madrid, avant une rencontre européenne cruciale, l'attaquant de 33 ans est revenu sur son récent sacre tout en réaffirmant sa volonté de remporter des titres majeurs avec le Bayern. Même après avoir devancé notamment Kylian Mbappe et Lamine Yamal dans la course au Ballon d'Or, Kane semble plus déterminé que jamais à décrocher sa première Ligue des champions, alors qu'il s'apprête à mener de nouveau l'attaque du géant de la Bundesliga.

« Les trophées collectifs sont la raison pour laquelle nous jouons au football. La dimension collective de notre sport est vraiment, vraiment importante », a déclaré Kane aux journalistes dans la capitale espagnole avant le match contre Atletico Madric. « Le Ballon d'Or, la semaine dernière, m'a procuré l'une des plus belles émotions de ma vie et de ma carrière... Mais vivre des moments avec l'équipe, célébrer avec le club, pouvoir soulever la Ligue des champions avec le Bayern, ce serait une sensation incroyable. Bien sûr, le Ballon d'Or est un temps fort, il me fait franchir un palier supplémentaire, mais on veut aussi disputer ces grandes finales, la Ligue des champions, et partager cette émotion avec ses coéquipiers. Je choisirais la Ligue des champions, mais j'ai la possibilité de remporter les deux. On verra ce qui se passera. »

Les éloges de l'adversaire et des nouvelles de son contrat

L'attaquant expérimenté a également pris le temps de réagir aux éloges que lui a adressés l'entraîneur de l'Atlético Madrid, Diego Simeone, qui l'a décrit comme un « joueur incroyable » et une influence positive pour le football. Kane, qui a dû faire face à de nombreux sceptiques depuis son passage par le centre de formation de Tottenham jusqu'au sommet du football mondial, s'est dit reconnaissant envers l'Argentin.

« J'aimerais remercier Simeone, qui est l'un des meilleurs entraîneurs de cette époque », a déclaré Kane. « Je suis fier de recevoir les éloges de quelqu'un comme lui. Remporter le Ballon d'Or a été un immense accomplissement pour moi. J'ai dû surmonter de nombreux obstacles dans ma carrière, certaines personnes ne pensaient pas que j'irais aussi loin... Mais Simeone fera tout son possible pour nous arrêter, l'équipe et moi, demain. »

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Au-delà des enjeux immédiats sur le terrain, Kane a donné une excellente nouvelle aux supporters du Bayern en confirmant qu'il était sur le point de signer une prolongation de contrat. « Je dirais que c'est plutôt une question de jours que de semaines... Nous sommes vraiment tout près d'un accord », a ajouté l'attaquant, dont le contrat actuel devait initialement courir jusqu'à l'été 2027.

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Effacer le douloureux souvenir de 2019

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Ce déplacement à Madrid revêt une importance particulière pour Kane : c'est au Metropolitano qu'il avait perdu la finale de la Ligue des champions 2019 face à Liverpool, alors qu'il jouait pour Tottenham. La finale de cette saison devant également se tenir dans ce stade, Kane y voit une occasion en or de réécrire son histoire dans la ville espagnole.

« On garde de bons souvenirs de certains stades, pas toujours. J'espère que nous nous en créerons un bon demain », a ajouté Kane. « Je jouerai de nouveau ici la semaine prochaine avec l'Angleterre contre l'Espagne, puis, je l'espère, nous reviendrons encore en fin d'année pour la finale de la Ligue des champions. J'ai donc une chance, et nous avons une chance, d'effacer ce douloureux souvenir de 2019, c'est certain. C'est ce qu'on peut faire dans la vie comme dans le football : saisir la prochaine occasion. »