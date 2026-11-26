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Diego Simeone a défendu publiquement Julian Alvarez après le but inscrit par l’attaquant argentin, tout comme Alexander Sorloth, lors d’une victoire européenne cruciale contre Viking. Interrogé sur l’affection que lui portent les supporters et sur les critiques récentes, l’entraîneur de l’Atletico Madrid a assuré que toutes les actions offensives passaient par Alvarez et lui a réaffirmé son soutien sans réserve.

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Simeone défend Alvarez après un but crucial

L’entraîneur de l’Atletico Madrid, Diego Simeone, a fermement défendu Julian Alvarez après que l’attaquant argentin a mis fin à sa récente disette de buts lors d’une victoire européenne capitale contre Viking. Buteur lui aussi, Alexander Sorloth a contribué avec Alvarez à offrir trois points essentiels à l’Atletico dans sa quête d’une place parmi les huit premiers. Les journalistes ont alors demandé à Simeone si ce but lui avait ôté un poids des épaules, après les réactions contrastées des supporters.

« Non, j’ai beaucoup de respect pour lui. Je n’ai pas à minimiser mes responsabilités », a déclaré Simeone à Movistar+. « Je lui fais confiance, je crois en lui, je l’aime en tant que personne et je le défends en tant que footballeur. »

« Toutes les actions offensives passent par lui »

Interrogé plus longuement lors de sa conférence de presse d’après-match sur les raisons pour lesquelles Alvarez ne suscite toujours pas la même ferveur dans les tribunes que le capitaine expérimenté Koke, Simeone a écarté les inquiétudes liées au récent manque de buts de son compatriote. L’entraîneur argentin a plutôt souligné l’influence d’Alvarez sur l’ensemble du jeu offensif de l’Atletico et insisté sur le fait que son équipe ne pourrait atteindre ses objectifs sans le voir à son meilleur niveau.

« Je suis content de lui, c’est un joueur incroyable, quelqu’un de vraiment bien. Je l’apprécie en tant que personne, je vais le soutenir en tant que footballeur et je le comprends en tant que joueur », a expliqué Simeone. « Lors des matches précédents, il n’a pas marqué, mais toutes les actions offensives passent par lui. Pour arriver là où nous voulons aller, nous avons besoin du meilleur Julian Alvarez. »

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Simeone soutient Sorloth, Koke et Hancko, héros discret

Alvarez n’est pas le seul joueur que Simeone a mis en avant. L’entraîneur s’est réjoui de voir Sorloth renouer avec le but et a salué l’aisance avec laquelle Koke a maîtrisé le milieu de terrain pendant 90 minutes. À propos du but de Sorloth, Simeone a déclaré : « Lui et l’équipe avaient besoin qu’il marque... Nous n’avons pas d’autre joueur avec ce profil, capable de nous aider dans différents aspects du jeu. »

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Simeone a également fait l’éloge du défenseur polyvalent David Hancko, assurant qu’« il est dans une phase de plein développement ». Il a aussi salué l’engagement d’Alejandro Grimaldo malgré son temps de jeu limité et réaffirmé sa confiance en Robin Le Normand après les récentes défaites contre le Bayern Munich et Barcelone.

L’Atletico se tourne vers le match de samedi contre Elche

Après avoir empoché trois points européens cruciaux en procédant à un ajustement avec Lee Kang-in pour contrer la menace de Viking sur le côté gauche, l’Atletico n’a guère le temps de souffler.

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Le groupe de Simeone reprendra l’entraînement demain, avant de peaufiner sa préparation vendredi en vue du match de championnat contre Elche, samedi à 18 h 30.