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Alors que Said El Mala a de nouveau été convoqué en équipe d’Allemagne, son frère Malek a récemment inscrit son premier but en Bundesliga. Une histoire qui a aussi touché le sélectionneur Jürgen Klopp.

Interrogé dans un entretien accordé à Sky sur l’appel de Klopp lui annonçant sa convocation, El Mala a raconté : « Il te dit que tu es de nouveau dans le groupe, puis il y a généralement une ou deux autres anecdotes. Cette fois, il m’a dit qu’il était content que mon frère soit entré en jeu et ait marqué. Qu’il avait aimé la façon dont nous avions fêté le but ensemble. »

Malek El Mala, d’un peu moins d’un an et demi l’aîné de Said, âgé de 20 ans, a fait ses débuts en Bundesliga avec le 1. FC Cologne le week-end dernier. Lors du déplacement sur le terrain de l’Union Berlin, il a aussitôt inscrit un but important, peu après son entrée en jeu, pour porter le score à 1-1, résultat final. « C’est aussi quelque chose de beau, et ce n’est pas une évidence », a déclaré Said El Mala, devenu un joueur clé du FC, à propos des mots de Klopp sur cet événement familial particulier.

Said El Mala a immédiatement transmis le message de Klopp à son frère Malek

« Je l’ai tout de suite raconté à Malek, il était lui aussi très content », a confié le joueur offensif à propos du message de Klopp. El Mala avait été appelé pour la première fois en équipe nationale A il y a environ un an, en novembre 2025, par l’ancien sélectionneur Julian Nagelsmann, mais n’était alors pas entré en jeu. Le joueur de Cologne avait également manqué la Coupe du monde. Lors des premiers matches internationaux qui l’ont suivie, il figurait dans la seconde partie du groupe XXL de 44 joueurs constitué par Klopp, qui avait succédé à Nagelsmann après cette Coupe du monde ratée.

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Lors de la victoire 2-0 contre la Serbie début octobre, El Mala a finalement fait ses débuts en sélection en entrant à la mi-temps. Klopp l’a également fait entrer en cours de jeu lors du match nul 0-0 en Grèce. Le sélectionneur a désormais retenu le dribbleur dans son deuxième groupe, nettement plus restreint avec 24 joueurs.

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Les frères El Mala avaient rejoint ensemble le FC en 2025 en provenance du Viktoria Cologne, club de troisième division. Alors que Said s’était immédiatement imposé comme un élément important de l’équipe de Bundesliga, Malek avait jusque-là surtout joué avec la réserve en Regionalliga West. Grâce à ses bonnes performances à ce niveau, l’avant-centre de 21 ans a obtenu sa première apparition avec les professionnels. Il figurait déjà dans le groupe de Cologne lors des deux matches officiels précédant la rencontre de championnat sur le terrain de l’Union.

Getty Images

Un dimanche tout particulier pour la famille El Mala

Après ce dimanche particulièrement marquant à Berlin, ponctué par le but de Malek El Mala, leurs parents étaient « très, très fiers », a révélé Said. « Quand nous avons fait un appel FaceTime le lendemain, ma mère n’avait plus de voix. Je crois qu’elle a même pleuré au stade. » Selon lui, sa famille, présente en tribune à l’Alte Försterei, s’est « réjouie dix fois plus que moi sur le terrain ».

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Cette saison, Said El Mala totalise jusqu’ici quatre buts en neuf apparitions toutes compétitions confondues avec le FC, où il a signé un nouveau contrat courant jusqu’en 2031 après de longues spéculations sur un transfert cet été. En plus de ses buts, il a également délivré une passe décisive en 2026-2027.