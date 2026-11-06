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Aaron Danks s’est confié sur son intérim inattendu à la tête du Bayern Munich après la récente alerte de santé de Vincent Kompany. L’adjoint anglais est toujours invaincu depuis sa prise de fonctions, mais reconnaît attendre avec une grande impatience la prochaine trêve internationale.

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Danks prend le relais de Kompany

Danks, entraîneur adjoint du Bayern, a su tenir la barre pendant une période difficile pour le club. Il a pris provisoirement les rênes de l'équipe après que l'entraîneur principal Kompany s'est effondré sur le terrain d'entraînement le 23 octobre.

Kompany a été transporté d'urgence à l'hôpital, où une irritation méningée a ensuite été diagnostiquée. Le technicien belge poursuit sa convalescence à domicile, laissant à Danks la responsabilité de l'équipe première en son absence.

Danks a convaincu durant ce bref intérim, menant le Bayern à trois victoires et un nul en quatre matches. Cette série d'invincibilité comprend une victoire 2-0 contre l'Atlético de Madrid en Ligue des champions et un large succès 6-1 face à Magdeburg en Coupe d'Allemagne.

Un défi inattendu relevé

Danks reconnaît que cette promotion soudaine à la tête de l'équipe était loin d'être idéale. L'entraîneur anglais estime toutefois avoir grandi grâce à cette expérience à la tête de l'un des plus grands clubs d'Europe.

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« Je suis évidemment quelqu'un qui veut apprendre, donc c'était un bon défi pour moi », a reconnu Danks, cité par Reuters. « Mais les circonstances n'étaient pas celles que j'aurais espérées ou souhaitées. Ce n'est pas que je sois heureux d'avoir eu cette occasion, mais je l'ai saisie et j'ai beaucoup appris. »

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Dans la continuité du travail mené au Bayern

Malgré ce changement soudain sur le banc, le Bayern a conservé son excellente dynamique. Danks attribue cette stabilité au cadre tactique mis en place aux côtés de Kompany. Il souligne que le staff technique a simplement poursuivi le travail entrepris au cours des deux ans et demi écoulés. L'objectif est resté de mettre en œuvre les stratégies existantes, plutôt que de tout réinventer.

« Il s'est surtout agi de rester fidèles à nos méthodes », a expliqué Danks. « Cela a été difficile, mais je pense que nous l'avons fait en suivant la vision de Vince et son style de management. »

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Un repos bien mérité en perspective

Le Bayern cherchera à conserver la tête de la Bundesliga lors de son déplacement à Mayence samedi. Il ne devance actuellement le Borussia Dortmund qu'à la différence de buts. Aucune date officielle n'a été fixée pour le retour de Kompany, mais la prochaine trêve internationale offrira un temps de récupération précieux au Belge comme à son adjoint. Après un calendrier exigeant, Danks a hâte de prendre du recul et de reprendre des forces.

« J'attends avec impatience de pouvoir me reposer et profiter de la pause, surtout pour rentrer chez moi et voir ma famille », a conclu Danks. « J'espère pouvoir rentrer en avion après une victoire et passer de bons moments en famille. »