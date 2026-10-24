Le latéral espagnol Marc Cucurella s'apprête à défier son compatriote Lamine Yamal, demain dimanche, lors du clasico entre le FC Barcelone et le Real Madrid, au stade Spotify Camp Nou.

Le journal Sport a rapporté que Yamal avait déjà lancé un avertissement à Cucurella, lorsqu'il avait évoqué avec humour le transfert de Marc au Real Madrid durant l'été 2026.

Lors de déclarations faites en juin dernier à l'émission Tiempo de Juego, sur la radio Cadena COPE, Yamal a affiché sa confiance en sa capacité à prendre le dessus sur Cucurella dans leurs duels individuels.

Yamal a déclaré en riant, lorsqu'on lui a demandé s'il avait imaginé à quoi ressembleraient les duels qui les opposeraient lors du clasico, et s'ils avaient plaisanté à ce sujet : « Je lui ai dit qu'il serait titulaire lors du premier match, et que lors du deuxième il serait remplaçant, parce que je vais le dévorer tout cru. »

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La réponse de Lamine Yamal n'est pas passée inaperçue, au vu du ton plein de défi avec lequel il a parlé de son ami et rival. L'attaquant du FC Barcelone n'a pas hésité à prédire que Cucurella aurait du mal à l'arrêter, transformant le duel attendu en matière à plaisanterie entre eux.

Demain dimanche viendra le moment de vérifier comment cette rivalité va se transposer sur le terrain. Ce sera le premier clasico que Cucurella disputera sous le maillot du Real Madrid, et ce sera aussi l'un des duels individuels susceptibles d'influencer le cours de la rencontre.

Si les deux joueurs figurent dans les onze de départ, la tâche du latéral espagnol s'annonce difficile, puisqu'il devra arrêter l'un des joueurs du FC Barcelone les plus capables de dribbler et de faire la différence.

Ainsi, les mots de Lamine Yamal prennent un nouveau sens à l'approche du match. Ce qui n'était en juin dernier qu'une conversation anodine, une plaisanterie et un défi personnel entre deux joueurs, va désormais se transformer en un duel sur le terrain, avec tout ce que les clasicos comportent toujours de tension et de grande importance.

La confiance en soi est l'un des traits les plus marquants de Yamal, qui ne cache pas sa forte personnalité lorsqu'il parle de ses adversaires.

Désormais, le dernier mot reviendra au football. Cucurella aura l'occasion de répondre aux déclarations de Yamal sur le terrain, tandis que Lamine cherchera à prouver que sa prédiction n'était pas qu'une simple plaisanterie.