« Je fais confiance aux arbitres et je n'aime pas les titres ronflants » : Flick refuse de se laisser entraîner dans la polémique du Real Madrid

Hansi Flick, l'entraîneur du Barça, a refusé de s'attarder sur la polémique liée à l'arbitrage avant la confrontation face au Real Madrid, préférant se concentrer sur la préparation de son équipe pour le sommet du Clásico. Il a également tenu à adresser un hommage remarqué à José Mourinho, l'entraîneur de la Maison Blanche.

Les déclarations de Flick sont intervenues lors de la conférence de presse tenue ce samedi, en prévision de la rencontre tant attendue prévue demain dimanche au stade du Camp Nou, dans le choc de la dixième journée du championnat d'Espagne.

Alors que les discussions autour de l'arbitrage s'intensifient avant le Clásico, Flick a insisté sur sa confiance envers les arbitres, soulignant la nécessité pour chaque partie de protéger ses joueurs, plutôt que de laisser la polémique extérieure influer sur l'ambiance du match.

Flick refuse d'entrer dans le débat sur l'arbitrage

Interrogé sur la question de savoir si la polémique autour des arbitres pourrait influencer l'arbitrage du Clásico, l'entraîneur du Barça a répondu avec assurance : « Cela n'aura aucune influence. J'ai confiance en l'arbitrage, nous voyons un bon niveau arbitral, et c'est à chacun de nous de protéger ses joueurs. »

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Flick a également évité de se mêler aux critiques adressées au Real Madrid en raison de ses propos répétés sur l'arbitrage, affirmant qu'il ne voulait pas transformer ses déclarations en matière à polémique médiatique.

Il a déclaré à ce sujet, selon les propos rapportés par le journal « AS » : « Je préfère me concentrer sur la préparation de mon équipe. Ce sujet est lié aux gros titres de la presse, et je ne veux aucun titre ronflant. Tout ce que je veux, c'est me concentrer sur mon équipe. »

Un hommage particulier à Mourinho

En évoquant Mourinho, Flick a témoigné d'un grand respect pour le technicien portugais, soulignant que sa capacité à diriger des clubs de ce niveau pendant de longues années reflète sa qualité et son expérience.

L'entraîneur du Barça a déclaré : « J'ai un grand respect pour Mourinho. Quand quelqu'un dirige des équipes de ce niveau pendant de longues années, cela reflète sa qualité, et il l'a prouvé dans tous les clubs qu'il a entraînés. »

Flick a ajouté qu'il avait déjà rendu visite à Mourinho, et que les joueurs allemands qui ont travaillé sous ses ordres parlaient de lui avec une grande admiration, avant de le décrire en ces termes : « C'est un collègue de métier et un compagnon formidable. »

Comment Flick compte-t-il arrêter Mbappé ?

Au sujet de la manière dont le Barça affrontera le danger que représente Mbappé, Flick n'a pas dévoilé de plan particulier pour surveiller la star française, mais il a insisté sur l'importance de la discipline collective et d'un bon placement dans les phases offensives comme défensives.

Il a expliqué : « Le plus important est de bien nous placer sur le terrain, avec et sans le ballon, et de préserver la cohésion de la ligne défensive. Si nous exécutons tout correctement, la défense face aux attaques sera plus facile pour notre arrière-garde. »

Flick a par ailleurs loué le duo Pau Cubarsí et Gerard Martín, soulignant leur progression commune, et a déclaré : « Cubarsí et Gerard sont dans une très bonne forme, et ce qu'ils offrent est impressionnant. Ils progressent ensemble. »