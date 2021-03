"Je fais aveuglément confiance à Klopp" - Pourquoi Mislintat de Stuttgart idolâtre l'entraîneur de Liverpool aux côtés de Wenger et Ferguson

Le directeur sportif de Stuttgart, Sven Mislintat, a une grande affection pour la Premier League et est un admirateur de trois grands entraîneurs.

Le directeur sportif de Stuttgart, Sven Mislintat, a déclaré que Jürgen Klopp, Arsene Wenger et Sir Alex Ferguson sont les personnages les plus impressionnants du football mondial. Sven Mislintat a travaillé avec Jürgen Klopp au Borussia Dortmund en tant que recruteur en chef du club durant l'intégralité du passage du technicien allemand, tandis qu'il a passé une saison aux côtés d'Arsène Wenger à Arsenal en tant que responsable du recrutement.

L'Allemand est fortement influencé par le football pratiqué en Premier League, avec son seul regret de ne pas avoir pu travailler avec le légendaire manager de Manchester United, Sir Alex Ferguson. "Parmi les personnes avec lesquelles j'ai travaillé, c'est Jürgen Klopp", a déclaré Sven Mislintat sur le podcast Kicker meets DAZN lorsqu'on lui a demandé quels sont les personnages les plus impressionnants dans le football.

"C'était aussi spécial pour moi d'aller à Arsenal grâce à Arsène Wenger, avec qui j'ai pu travailler pendant un an. Pour moi, il était la référence pour développer Dortmund. Si vous êtes honnête, c'est exactement ce que nous faisons actuellement à Stuttgart. Nous tirons le meilleur parti de nos opportunités, attirant de jeunes joueurs avec un bon recrutement, les développant et, par conséquent, le club", a ajouté l'ancien recruteur du Borussia Dortmund.

"Si je pouvais choisir un autre ancien grand entraîneur avec lequel j'aurais aimé travailler, ce serait Sir Alex Ferguson aux côtés d'Arsène Wenger. Je suis fortement influencé par mon séjour en Angleterre", a conclu le directeur sportif de Stuttgart. Mislintat et Klopp ont passé sept ans ensemble à Dortmund, et il prendrait n'importe quel joueur recommandé par l'entraîneur de Liverpool - une opinion qui a été renforcée lorsque Klopp lui a proposé à Nat Phillips pour résoudre un problème défensif à Stuttgart.

"Lorsque Marcin Kaminski s'est blessé avec nous, Jürgen Klopp s'est approché de moi et m'a dit que je devrais jeter un œil à Nathaniel Phillips parce qu'il cherchait un accord de prêt pour lui", a déclaré Mislintat. "Même si je fais aveuglément confiance à Klopp avec une telle offre, j'en porte bien sûr la responsabilité. C'est pourquoi je devais d'abord le regarder moi-même et lui donner une assurance crédible qu'il avait une vraie chance de jouer avec nous".

"En fin de compte, il s'est avéré qu'il était exactement le genre de joueur que nous recherchions", a conclu le dirigeant de Stuttgart. Le dirigeant de 48 ans n'a aucune expérience de jeu et est entré dans le football après avoir étudié les sciences du sport à l'université. Il a rejoint le département de recrutement de Dortmund en 2006 et a supervisé des signatures majeures telles que Pierre-Emerick Aubameyang, Ousmane Dembele et Shinji Kagawa. Arsenal a fait de lui leur responsable du recrutement en 2017, mais son séjour en Angleterre a été bref - et il est retourné en Allemagne pour assumer le rôle de directeur sportif à Stuttgart en 2019.