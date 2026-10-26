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Le capitaine du Real Madrid, Fede Valverde, a joué plus de 40 minutes malgré une gêne physique, portant son équipe vers une victoire 2-1 contre Barcelone lors du Clasico. L’entraîneur Jose Mourinho a salué l’immense abnégation de l’Uruguayen sur le terrain.

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Le capitaine Valverde montre l’exemple au Camp Nou

Le capitaine du Real Madrid, Fede Valverde, a livré une prestation exemplaire lors de la victoire 2-1 du Real Madrid face au FC Barcelone dans le Clasico au Camp Nou. Le milieu uruguayen a disputé 62 minutes à haute intensité malgré une blessure à la jambe survenue au début de la première période.

Le pressing incessant de Valverde a aidé le Real Madrid à contrôler l’entrejeu, avant qu’il ne soit finalement remplacé par précaution.

Cette victoire est la cinquième consécutive du Real Madrid, toutes compétitions confondues.

Mourinho salue les 40 minutes disputées par Valverde malgré sa blessure

Lors de sa conférence de presse d’après-match, Jose Mourinho a souligné que Valverde avait repoussé ses limites physiques. « Il y a un autre nom que je ne voulais pas oublier, celui de Valverde, qui a joué blessé pendant plus de 40 minutes », a déclaré Mourinho.

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« Il s’est blessé, il a voulu continuer et repousser ses limites, et il a tout donné tant qu’il était sur le terrain. »

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Mourinho a salué la mentalité de Valverde, qu’il voit comme le reflet de l’unité du groupe.

Valverde fait passer la réussite de l’équipe avant sa douleur

Interrogé sur son état physique après le match, Valverde a assuré que les trois points valaient bien la douleur. « Si l’équipe gagne, je dormirai tranquillement et heureux », a souri Valverde.

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« À la mi-temps... l’entraîneur m’a demandé si je pouvais continuer, alors j’ai essayé. Ma jambe me gênait un peu après un tacle que j’avais effectué. »

« Pour moi, c’est très facile de continuer à jouer avec des coéquipiers comme ceux-là, qui vous encouragent... C’est un honneur de partager le terrain avec eux », a ajouté le capitaine.

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Valverde salue les exploits de Mbappe et Lunin

Valverde a également félicité Kylian Mbappe, auteur d’un doublé, et le gardien Andriy Lunin pour leurs contributions remarquables.

« Cette victoire va nous donner un élan incroyable pour continuer à progresser », a conclu Valverde.

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Le Real Madrid se concentre désormais sur sa récupération physique avant de se rendre à Santander dimanche prochain.