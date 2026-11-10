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Nouveau directeur général de Santos, Neymar Sr a indiqué que son fils, la superstar Neymar, devrait rester au club brésilien pour la saison 2027. Le contrat actuel de l’attaquant de 34 ans expirant en décembre, le conseil d’administration entend agir sans attendre pour le conserver au-delà de la fin de l’année.

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Le père, devenu dirigeant, vise une prolongation rapide

Neymar Sr estime que la direction peut agir rapidement pour prolonger le contrat de son fils. Il est apparu dans une vidéo sur les réseaux sociaux aux côtés du président du club, Marcelo Teixeira, candidat à sa réélection. Le nouveau directeur général a révélé qu’il faisait déjà partie du cercle rapproché chargé du recrutement, après avoir contribué aux signatures d’Arthur Melo et de Philippe Coutinho. Sa priorité reste de faire en sorte que le meneur de jeu soit heureux au club avant l’expiration de son contrat le mois prochain.

Son influence sur le recrutement façonne l’effectif

Malgré plusieurs matches manqués cette saison en raison de blessures, de la gestion de sa charge de travail, de précautions liées aux pelouses synthétiques et de suspensions, l’attaquant a inscrit huit buts et délivré trois passes décisives en 15 matches de championnat.

Dans la vidéo publiée sur les réseaux sociaux, aux côtés de Teixeira, Neymar Sr a expliqué que son rôle consistait à convaincre l’attaquant de refuser les offres venues d’ailleurs : « Je travaille à ses côtés [Marcelo Teixeira] depuis longtemps, depuis qu’il m’a fait venir ici. Nous savons qu’à chaque mercato, il reçoit des offres pour partir. Pourtant, Neymar choisit toujours de rester à Santos. Ce que j’anticipe, c’est qu’avant toute chose, je dois faire en sorte que Neymar soit heureux. Vous comprenez ? »

Soulignant que le renforcement de l’effectif avait nourri l’optimisme, il a ajouté : « Et s’il est heureux ici, je peux le garder ici. Alors, voyez-vous, dans cette dernière ligne droite, le travail que nous avons accompli pour structurer l’effectif et ouvrir des perspectives positives nous donne le droit de rêver. »

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La stabilité financière reste un obstacle majeur

Au-delà de la volonté de conserver son joueur emblématique, la direction de Santos veut maintenir l’effectif de l’entraîneur Cuca en 2027, malgré des difficultés financières qui l’obligent à prouver qu’elle peut honorer régulièrement ses obligations salariales.

Prochains matchs COR Serie A 17:30 SAN

Évoquant la nécessité d’une stabilité et de bons résultats pour attirer des sponsors, Neymar Sr a conclu : « Quel supporter de Santos ne rêve pas, aujourd’hui, de conserver cet effectif au complet ? Mais nous devons offrir cette stabilité à ces joueurs. Et nous devons aussi exiger des résultats, parce qu’il nous faut anticiper et prendre les bonnes décisions pour que l’année prochaine se passe le mieux possible. Car si nous préparons correctement l’année prochaine, nous attirerons des sponsors, gagnerons en visibilité et dégagerons les revenus commerciaux auxquels Santos pourrait naturellement prétendre. »

La qualification continentale motive le sprint final

Une qualification pour la Copa Libertadores rapporterait des primes essentielles. Santos est neuvième avec 47 points en 34 matches, à six points de Bahia, alors qu’il reste quatre journées. Si ESPN Brasil a expliqué comment des places supplémentaires pour les compétitions continentales pourraient se libérer, l’équipe de Cuca doit s’imposer sur le terrain de Coritiba après la trêve internationale, le 18 novembre. Elle recevra ensuite Gremio cinq jours plus tard, avant de se déplacer à Vitoria.