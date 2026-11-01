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Le défenseur du Zénith Saint-Pétersbourg Douglas Santos a prévenu qu’aucun joueur ne pouvait se permettre de se croire à l’abri en sélection brésilienne, malgré le soutien public que lui a apporté le sélectionneur Carlo Ancelotti. Le latéral gauche expérimenté figure dans la dernière liste du Brésil pour les matches internationaux de novembre, alors que l’équipe poursuit son évolution sous la direction du technicien italien.

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La bataille pour une place de titulaire

À 32 ans, Santos est l’un des joueurs les plus expérimentés de l’actuelle sélection brésilienne. Il a disputé la Coupe du monde et figure régulièrement dans les groupes convoqués récemment. Bien qu’Ancelotti le considère comme un élément essentiel de l’ossature de l’équipe en vue de la Copa América et, potentiellement, de la Coupe du monde 2030, l’ancien joueur de l’Atlético Mineiro ne tient rien pour acquis. Il sait parfaitement que, compte tenu du vivier de talents dont disposent les quintuples champions du monde, il n’a aucune marge d’erreur.

« La concurrence fait partie du quotidien d’une sélection qui compte beaucoup de joueurs de qualité. Je la vois d’un bon œil, car elle nous pousse à progresser et à toujours chercher à atteindre notre meilleur niveau. Je sais que je dois être performant en club, faire preuve de régularité et saisir chaque occasion qui se présente en sélection. J’ai de l’expérience internationale et j’ai déjà vécu des moments importants sous ce maillot, mais je sais que chaque convocation est une nouvelle occasion de montrer ma valeur. Je veux continuer à apporter ma contribution à l’équipe et gagner de plus en plus de place grâce à mon travail et à mes performances », a expliqué le défenseur dans un entretien accordé à Lance.

Une période de maturité

Santos est convaincu que son passage en Europe a fait de lui un joueur plus complet, capable d’allier une lecture tactique aiguisée à la puissance physique pour répondre à une exigence de tous les instants. Plutôt que de se laisser distraire par ce qui se dit autour de lui, il reste persuadé que s’imposer au niveau national est le seul véritable tremplin pour ses ambitions internationales. À ses yeux, des performances régulières en club sont indispensables à quiconque aspire à être reconnu au plus haut niveau.

« Je pense traverser une période de maturité dans ma carrière, grâce à l’expérience acquise dans le football européen et aux occasions que j’ai eues de représenter la sélection. Je cherche constamment à progresser, à mieux comprendre le jeu et à maintenir un niveau de performance qui me permette d’aider mon équipe. Je sais que la concurrence est forte et que personne n’a sa place garantie. Le plus important est donc d’être régulier, d’être en bonne condition physique et de montrer sur le terrain que je peux apporter quelque chose », a-t-il déclaré.

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Intégrer la nouvelle génération

Le cycle actuel du Brésil se caractérise par un mélange de stars confirmées et de talents émergents désireux de se faire un nom sur la scène mondiale. En tant que joueur expérimenté, Santos ne voit pas l’arrivée de jeunes talents comme une menace pour sa place, mais comme une étape nécessaire à la progression du pays. Il estime avoir un rôle à jouer à la fois comme concurrent et comme mentor, en aidant ceux qui découvrent la pression liée au maillot jaune à trouver leurs repères.

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« Je vois ce renouvellement d’un très bon œil. La sélection a toujours besoin de nouveaux talents, de joueurs de qualité, pleins d’énergie et désireux de gagner leur place. Ceux qui ont un peu plus d’expérience peuvent aider en partageant leur vécu, en guidant les plus jeunes au quotidien et en leur montrant l’importance d’être prêts à représenter le Brésil. Dans le même temps, nous apprenons aussi beaucoup d’eux, car chaque génération apporte des qualités différentes. Le plus important est que chacun mesure l’importance de cette occasion, que tout le monde travaille ensemble et partage le même objectif : aider la sélection à obtenir de grands résultats », a déclaré Santos

Tirer les leçons des frayeurs de la Coupe du monde

Le Brésil se concentre désormais sur deux matches à Singapour, à commencer par une rencontre face au Japon le 14 novembre. Les Japonais lui avaient posé des difficultés lors de la dernière Coupe du monde : le Brésil avait dû renverser la situation pour s’imposer. Santos, qui avait participé à cette rencontre tendue, estime que son équipe doit mieux gérer le match et rester plus concentrée pour éviter une nouvelle frayeur face à un adversaire bien organisé.

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« Le Japon est une équipe très organisée, intense et capable d’exploiter les espaces. Lors de ce match, nous avons eu davantage de difficultés en première période, mais nous avons réussi à nous améliorer après la pause. Pour cette nouvelle confrontation, nous devons rester concentrés pendant les 90 minutes, mieux gérer les différents temps du match et faire preuve de plus de sang-froid avec le ballon, surtout lorsque l’adversaire accentue la pression. Sur le plan individuel, j’essaie de toujours rester attentif aux aspects tactiques, d’améliorer mes prises de décision et de contribuer aussi bien défensivement qu’à la construction du jeu. L’objectif est d’aider l’équipe à garder son équilibre et à exploiter nos qualités pour aller chercher la victoire », a souligné le capitaine du Zénith.