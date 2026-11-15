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Le milieu de terrain français Lucas Da Cunha a reconnu devoir encore progresser sur le plan défensif après avoir été aligné à un poste de milieu récupérateur par Zinedine Zidane. Le capitaine de Côme a évoqué son ascension rapide en équipe de France avant le match crucial des Bleus contre la Turquie en Ligue des nations de l’UEFA.

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Lucas Da Cunha s’épanouit dans un rôle inattendu avec la France

Le capitaine de Como, Lucas Da Cunha, s’est rapidement imposé comme l’une des révélations surprises de l’équipe de France dirigée par Zinedine Zidane. Positionné en milieu défensif, le joueur de 25 ans s’est fait remarquer lors de la campagne de la France en Ligue des nations de l’UEFA.

Après une courte défaite face à l’Italie, l’équipe de Zidane se prépare à affronter la Turquie à Bordeaux. Da Cunha devrait jouer un rôle important alors que la France cherche à assurer sa qualification.

S’adapter aux exigences du poste de milieu défensif

Habituellement positionné plus haut sur le terrain en club sous les ordres de Cesc Fabregas, Da Cunha a reconnu que jouer devant la défense française exigeait une approche physique et tactique complètement différente.

« C’est vrai qu’à Como, j’ai un rôle différent, où je joue plus haut. Ici, je suis devant la défense, je n’ai pas besoin de me projeter autant qu’en club, mais j’aime les deux postes », a expliqué Da Cunha.

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« Ce rôle de milieu défensif est nouveau pour moi ; il demande beaucoup de travail défensif et, physiquement, je ne suis pas un monstre. Je dois récupérer le ballon et je peux encore progresser défensivement. »

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L’influence de Cesc Fabregas et de Zinedine Zidane

Da Cunha estime que sa progression en club sous les ordres de Fabregas l’a préparé aux exigences tactiques du football international. Depuis son arrivée en Italie, l’ancien jeune joueur de Rennes est passé d’ailier à milieu de terrain axial complet.

Le capitaine de Como a également souligné le soutien personnel que lui a apporté Zidane après sa première convocation en équipe de France A, en septembre. « Il m’a fait sentir que je n’étais pas là pour rien, il m’a beaucoup parlé pour apprendre à me connaître, notre relation est très bonne », a confié Da Cunha.

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Évoquant le capitaine Kylian Mbappe avant le match contre la Turquie, le milieu de terrain a ajouté : « Il est en forme et on sent qu’il est pleinement investi avec nous. Comme nous tous, il est confiant avant le match. »

Se préparer à un match à fort enjeu contre la Turquie

La France abordera la rencontre de dimanche soir au Stade Atlantique en sachant qu’une victoire est indispensable pour rebondir après son revers à San Siro et se qualifier pour les quarts de finale.

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Si Zidane reste calme après sa première défaite à la tête de l’équipe, assurant que le groupe est entièrement concentré et ne s’inquiète pas, la pression est sur la France, qui doit répondre présent.

Avec Da Cunha devant la défense et Mbappe à la pointe de l’attaque, la France est prête à terminer sa campagne de phase de groupes sur une bonne note.