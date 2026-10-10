L’entraîneur du FCB a révélé au micro de Sky que le résultat du leader lors du match de vendredi contre le SV Werder Brême lui était sans doute totalement égal. « Je dois être honnête, je ne sais même pas comment Dortmund a joué », a déclaré le Belge.

Kompany a ajouté : « Je suis arrivé aujourd’hui dans ce stade sans savoir comment Dortmund avait joué. Cela ne joue aucun rôle pour moi. À un moment, nous jouerons l’un contre l’autre, et là, cela jouera un rôle. À la fin de la saison, ce qui comptera, c’est le nombre de points d’écart entre Dortmund et nous. »

Comme ni le BVB ni le Bayern ne sont parvenus à faire mieux qu’un 2-2, les deux rivaux restent séparés par deux points après cinq journées. Le Borussia restait auparavant sur quatre victoires de suite, tandis que le Rekordmeister allemand avait déjà laissé des points contre le FC Schalke 04 (0-0).

Pourquoi Vincent Kompany ne prête pas attention aux résultats de ses rivaux

Kompany a toutefois justifié sa façon de penser par son époque comme défenseur central à Manchester City et s’est souvenu d’un « combat incroyable » avec le FC Liverpool.

« À un moment, il était question de 100, 98 ou 99 points. À un moment, tu ne regardais même plus l’adversaire. Seulement toi-même, tes buts, continuer encore », a souligné le joueur de 40 ans, avant d’adresser dans la foulée un appel à son équipe : « Mais il y a ce moment où tu dois gagner tous les matches. Je suis dans un tunnel total. Ce que font les autres ne m’intéresse absolument pas. Seulement nos résultats, nos matches. Aujourd’hui, on a encore vu à quel point c’est extrême. C’est mon état d’esprit, parce que je n’ai aucune influence sur les matches des autres. »

Manuel Neuer non plus, qui avait provoqué l’ouverture du score provisoire à 0-1 après seulement huit secondes avec une erreur effroyable et qui, sur le deuxième but encaissé, n’a au minimum pas eu l’air heureux non plus, ne voit encore aucune raison de paniquer. « Nous sommes toujours dans le coup, rien n’est perdu. Nous avons encore aussi deux matches contre Dortmund. Nous sommes encore relativement tôt dans la saison, donc absolument rien n’est perdu. Ce qui nous agace simplement, c’est de ne pas avoir gagné ce match », a déclaré le vétéran.



