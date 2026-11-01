« Je dis autant de phrases que je veux » : Sandro Wagner livre une prestation mémorable en conférence de presse

Wagner, les bras croisés sur l’estrade, a notamment été interrogé sur la raison pour laquelle il était rentré directement au vestiaire après le coup de sifflet final de la victoire 2-1. Sa réponse : « Je devais aller aux toilettes. C’est la première chose. Et puis, ce serait important que vous vous concentriez sur les joueurs après le match, pas sur moi. »

Sa première victoire en cinq matches à la tête de l’équipe de Basse-Saxe, désormais douzième avec onze points après dix rencontres, ne changeait rien pour lui, a déclaré Wagner : « Cela ne changeait rien pour moi avant et cela ne change rien maintenant. J’essaie de rester concentré sur le contenu et de faire progresser l’équipe. »

Wagner, qui avait perdu trois de ses cinq matches et avait également été éliminé de la Coupe d’Allemagne, a poursuivi : « Au bout du compte, peu importe comment je me sens. Je dis simplement que je ne veux jamais mettre en avant tous nos blessés ni chercher d’excuses. Je veux aussi être un exemple pour les garçons. J’ai 38 ans. Je ne suis pas si vieux, mais je suis déjà plus âgé que certains joueurs. Je veux être là aussi quand les choses s’agitent. C’est tout simplement important pour les dirigeants. Ce que les garçons constatent depuis le premier jour, c’est que je n’ai peur de rien, absolument de rien. »

Un journaliste a estimé que la première mi-temps face à la lanterne rouge de Dresde était, « de mon point de vue », la pire de toute la saison. Wagner lui a répondu : « Je ne veux pas dénigrer votre point de vue, mais je ne suis pas d’accord. Vous pouvez voir les choses comme vous voulez, je m’en suis déjà rendu compte récemment. Les dix premières minutes de la première mi-temps ont été correctes sur de nombreux aspects. »

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Sandro Wagner en conférence de presse : « Je prononce autant de phrases que je veux »

Un autre journaliste a demandé à Wagner de dire « deux ou trois phrases » sur la question de savoir s’il estimait que son équipe était sur la bonne voie. L’entraîneur a répondu : « Je prononce autant de phrases que je veux. Je dois ajouter qu’en tant qu’entraîneur, on ne devrait pas toujours juger un match uniquement sur son résultat. »

Wagner avait déjà déclaré à Sky que le match nul 1-1 contre St. Pauli et la défaite 2-0 en Coupe contre Kaiserslautern avaient, à ses yeux, été de meilleures prestations de son équipe que celle de dimanche, malgré la victoire. « Aujourd’hui, je n’ai pas été très satisfait du contenu sur de nombreux points. J’essaie vraiment de ne travailler que sur le contenu, et c’est donc le contenu que j’évalue. » Comme le football est un sport de résultats, « tout le monde dit maintenant : “Super !” Mais ce n’était pas super », a poursuivi Wagner.

Wagner avait tout de même des éloges à adresser à son équipe après sa première victoire sous ses ordres. Au sujet de l’attaquant Benjamin Källman, toujours sans but mais passeur décisif pour Husseyn Chakroun sur l’égalisation à 1-1, il a déclaré : « Toutes ces bêtises sur Instagram et tous ceux qui donnent leur avis, ça n’a aucune importance. C’est moi qui l’évalue. Et je lui dis : les buts, je m’en fiche complètement. Ça vient en plus, c’est le produit final. Mais fais un bon pressing, garde bien les ballons, prépare des buts, c’est bien plus important. »

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Hanovre 96 se sépare de son entraîneur et de son directeur général chargé du sport à peu d’intervalle

À Hanovre, qui avait manqué la montée lors de la dernière journée la saison dernière et avait abordé la saison en cours avec des ambitions en conséquence, rien ne va plus depuis plusieurs semaines. Après un début de saison décevant, le club de deuxième division s’était déjà séparé de son entraîneur Christian Titz.

Samedi, le directeur général chargé du sport Jonas Boldt, qui avait recruté Wagner, a lui aussi dû quitter le club. Son passage au sein du club de Basse-Saxe s’est ainsi achevé après seulement cinq mois.

Boldt, 44 ans, n’avait été engagé que fin mai pour succéder à Jörg Schmadtke. Son contrat avec les Rouges devait initialement durer trois ans.