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Roberto Mancini passe à l’offensive pour Nicolo Tresoldi et courtise ouvertement le buteur des Espoirs. Après Matteo Palma, la DFB risque de perdre un autre joueur au profit de l’Italie.

Lors d’un point presse au centre de la fédération à Coverciano, le sélectionneur italien a dévoilé ses intentions : il a lui-même pris contact avec Tresoldi, et Claudio Ranieri a également participé aux discussions. Les dirigeants italiens mettent tout en œuvre pour convaincre l’attaquant de 22 ans du Club Bruges et veulent concrétiser leur intérêt.

« J’ai parlé avec Tresoldi, et Ranieri lui a également parlé », a déclaré Mancini, avant de préciser : « Je pense qu’il doit avoir envie de jouer pour l’Italie. Il est né en Italie, tout comme son père, qui a été champion d’Europe avec les Espoirs. Je crois qu’il est possible qu’il choisisse les Azzurri. » Mancini a ajouté : « Il sait qu’il peut être un joueur important pour nous. »

Pour la DFB, le dossier devient délicat. Tresoldi est passé par les équipes de jeunes allemandes et fait parler de lui sur le terrain depuis son départ de Hanovre 96 pour la Belgique. À Bruges, il s’est rapidement imposé comme un titulaire et a attiré l’attention de clubs internationaux.

Getty Images

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La DFB courtise aussi Nicolo Tresoldi : une décision attendue à l’été 2027

Le sélectionneur allemand Jürgen Klopp a lui aussi pris les devants et sondé personnellement Tresoldi pour convaincre le jeune attaquant de choisir la DFB. Mais le joueur de 22 ans repousse sa décision définitive quant à l’équipe nationale A qu’il représentera.

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« Mon cœur est un peu partagé à 50-50 entre l’Italie et l’Allemagne », a déclaré l’attaquant en septembre. Tresoldi souhaite continuer à jouer pour les Espoirs allemands jusqu’à l’Euro Espoirs, à l’été 2027. Ce n’est qu’après cette compétition qu’il compte prendre sa décision définitive.

Les responsables de la DFB ont constaté il y a quelques jours à peine que la fédération italienne était disposée et en mesure de puiser dans le vivier de talents allemands. Le défenseur central Matteo Palma, de l’Udinese Calcio, passé auparavant par les sélections allemandes U16 et U17, a tourné le dos à l’Allemagne et choisi la Squadra Azzurra.

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Mancini a aussitôt convoqué le joueur de 18 ans pour les prochains matches de Ligue des nations contre la France, le 12 novembre, et la Belgique, le 15 novembre.