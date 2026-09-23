« Je connais personnellement plus de joueurs des Pays-Bas que Xavi », a-t-il déclaré lors d’un point presse improvisé avant le match de Ligue des nations organisé jeudi à Amsterdam (20 h 45). « Je ne sais pas si c’est un avantage. Mais c’est un fait », a-t-il ajouté avec un large sourire.

La légende du Barça, Xavi, avait repris Oranje cet été après la Coupe du monde, qui s’était également mal passée pour les Pays-Bas, succédant à Ronald Koeman, qui avait démissionné. Les Pays-Bas avaient été éliminés dès les seizièmes de finale aux tirs au but, tout comme l’Allemagne contre le Paraguay ; l’adversaire était le Maroc.

Klopp a succédé à Julian Nagelsmann à la tête de la sélection allemande, après que ce dernier a mis son poste à disposition à la suite de l’élimination dans le tournoi. Le déplacement à Amsterdam constitue désormais la première apparition sous la direction de Klopp. Par cette déclaration, l’entraîneur faisait allusion à son époque à Liverpool : il y a dirigé les Reds entre 2015 et 2024.

Quels anciens joueurs de Jürgen Klopp figurent dans le groupe des Pays-Bas ?

De ces années-là, Klopp connaît encore le patron de la défense Virgil van Dijk, le récupérateur Ryan Gravenberch et l’ailier Cody Gakpo, qui figurent dans le nouveau groupe de Xavi. Mais Klopp ne pensait pas que cela l’aiderait dans la préparation du match : « Nous ne savons pas du tout ce que fait l’adversaire », a-t-il reconnu, puisque, après tout, il s’agit également de la première apparition de Xavi depuis sa prise de fonction.