Auprès de Mundo Deportivo et de RAC 1, les deux joueurs du Barça ont profité de l’occasion pour désigner ouvertement leur coéquipier comme le vainqueur méritant du trophée individuel le plus convoité du football mondial.

Ces dernières semaines, Yamal avait lui-même fait parler de lui en affichant publiquement ses ambitions pour le Ballon d’Or et en adressant au passage quelques piques subtiles à Harry Kane du Bayern Munich. Lopez a désormais confirmé le statut de favori de Yamal avec les mots suivants : « Pour moi, oui, sans aucun doute. Je le vois tous les jours, il est spectaculaire et il a réalisé une année incroyable au Barça. »

Lopez est également revenu sur les défis en sélection nationale. Lors de la Coupe du monde, Yamal n’a peut-être pas pu montrer la meilleure version de lui-même en raison d’une blessure précédente, mais il est tout de même devenu champion du monde : « Je crois qu’il le mérite. »

Lopez a néanmoins aussi salué les mérites de Kane et a déclaré : « Kane est aussi un grand joueur et il sera sûrement dans le top 3. J’espère que Lamine pourra gagner. »

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Lamine Yamal avait préparé une action spéciale autour d’un maillot pour Fermin Lopez

Le joyau défensif Cubarsi a pour sa part affiché une pleine compréhension à l’égard de l’attitude pleine d’assurance de son coéquipier : « Je comprends qu’il fasse campagne. C’est lui qui le mérite le plus et j’espère qu’il va le gagner. »

Il existe notamment un lien personnel particulier entre Lopez et Yamal, les deux étant de bons amis. Lopez avait manqué la Coupe du monde en raison d’une blessure. Lors d’un match, Yamal avait préparé une surprise spéciale pour son ami et avait prévu un maillot spécial sous sa tunique en cas de but éventuel.

Mais comme la star offensive n’a pas marqué, l’action n’a finalement pas pu se concrétiser sur le terrain. Lopez ne l’a appris qu’après coup : « C’est le geste qui compte, parce que sa photographe me l’a raconté. C’est un très beau détail qui, malheureusement, n’a pas pu se réaliser. »

Sur le terrain, les deux joueurs profitent énormément l’un de l’autre, a expliqué Lopez : « C’est un ami. J’essaie de lui faciliter les choses et d’exploiter les espaces, parce qu’il attire beaucoup d’adversaires sur lui. »