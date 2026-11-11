Partager Suivez GOAL sur Google

Riccardo Calafiori reconnaît qu’il commence à se sentir comme l’un des plus anciens au sein d’une jeune sélection italienne. Le défenseur d’Arsenal se prépare à affronter la France jeudi à San Siro, dans un choc de Ligue des nations. Le joueur de 24 ans assure que les Bleus restent dangereux malgré leur longue liste de blessés et espère se mesurer une nouvelle fois à Michael Olise.

Publicité

Calafiori s'affirme comme un leader de l'Italie

Calafiori prend une place de plus en plus importante dans l'équipe de Roberto Mancini. D'abord utilisé en défense centrale, il occupe depuis peu le poste d'arrière gauche, où il s'était imposé lors de la saison d'Arsenal couronnée par un titre en Premier League. En conférence de presse avant le match, le défenseur a reconnu que son statut au sein du groupe évoluait.

« Il y a beaucoup de jeunes joueurs dans ce groupe, alors je commence à me sentir un peu plus vieux qu'avant, a-t-il déclaré. J'ai relativement peu d'expérience avec la Nazionale, mais à chaque match, j'essaie d'inspirer mon équipe et d'être un leader, davantage par mes actes sur le terrain que par mes paroles. »

Les bons résultats renforcent la confiance de l'Italie

La campagne de l'Italie avait débuté de manière désastreuse par une défaite 2-0 à domicile contre la Belgique, lors du premier match de Mancini depuis son retour à la tête de l'équipe. Depuis, l'Italie s'est reprise avec deux victoires contre la Turquie et un match nul 1-1 convaincant face à la France, le mois dernier au Stade de France.

« J'ai toujours dit qu'il était trop tôt pour voir de grands changements et les effets du travail de l'entraîneur, mais obtenir de bons résultats aide certainement, a souligné Calafiori. Cela nous donne un peu plus de confiance, et demain, un nouveau test important nous attend. Cela a été difficile pour nous en France. Il était important d'en repartir la tête haute, et nous y sommes parvenus. Demain, nous jouerons à domicile, le stade sera plein. Ce sont autant d'éléments positifs qui nous permettent de renforcer notre confiance, même si nous savons qu'il reste encore beaucoup de travail à faire. »

Publicité Publicité

Calafiori se méfie d'une France touchée par les blessures

La France pourrait être privée de Kylian Mbappe, qui souffrirait d'une blessure musculaire. Il s'ajouterait à une liste d'absents comprenant déjà William Saliba, coéquipier de Calafiori à Arsenal, Ousmane Dembele, Marcus Thuram, Aurelien Tchouameni et Jules Kounde. Calafiori ne tient toutefois rien pour acquis.

Related Topics

Prochains matchs ITA UEFA Nations League A 14:45 FRA Regarder

« Je pense que ce sera un match très compliqué. La France dispose encore de nombreuses options, donc cela ne change pas grand-chose, et nous devons rester concentrés sur nous-mêmes, a-t-il déclaré. Nous n'avons pas beaucoup de temps pour nous préparer tactiquement et faire des choses trop différentes de ce que nous faisons en club. Il s'agit donc surtout de détermination et de cœur. » Calafiori, qui avait marqué Olise individuellement lors du match aller, a ajouté : « J'espère devoir le faire encore demain. C'est toujours fascinant d'affronter des joueurs de ce niveau. »

Quelle est la suite pour l'Italie ?

La France mène le groupe 1 avec 10 points, devant l'Italie, qui en compte sept, et la Belgique, qui en a six. Seules les deux premières équipes se qualifieront pour les quarts de finale.

Publicité

Un résultat positif à San Siro placerait l'Italie en bonne position avant son déplacement décisif à Bruxelles pour affronter la Belgique dimanche.