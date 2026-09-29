Ce buzz soudain a surtout entraîné, pour le gardien de 40 ans, une grave perte de vie privée. « Si j’avais le choix entre ma vie actuelle et mon ancienne vie, je choisirais mon ancienne vie », a confié Vozinha dans un entretien accordé au journal.

Le gardien, qui avait été accueilli comme une rockstar en août au sein du club traditionnel chilien Colo Colo Santiago du Chili, se plaint de la perte de sa tranquillité et de sa paix. En public, cette énorme notoriété devient de plus en plus une épreuve pour le candidat à l’élection du meilleur gardien du monde.

« Quand je vais au restaurant, quelqu’un veut sans cesse prendre une photo avec moi ou me demande un autographe », a-t-il raconté. « Pire encore : quelqu’un me filme. » Aux yeux du Cap-Verdien, le public ignore souvent l’envers du succès : « Beaucoup de gens veulent être célèbres et être exposés publiquement, mais ils ne voient que les aspects positifs de cette réalité. »

Les effets du buzz touchent désormais aussi l’entourage direct de Vozinha. Sa mère recevrait chaque jour, dans sa ville natale, la visite de supporters, tandis que son père, de nature réservée, aurait appris à garder ses distances. Selon Vozinha, tous deux doivent encore apprendre à fixer des limites : « Je ne suis pas là, donc je ne peux pas les aider. »

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Combien de followers le gardien cap-verdien Vozinha a-t-il gagnés autour de la Coupe du monde 2026 ?

L’ascension du gardien était devenue virale autour de la Coupe du monde : avant la phase finale aux États-Unis, au Canada et au Mexique, son profil Instagram comptait moins de 50 000 followers. Autour du week-end de la finale, ce chiffre est ensuite monté à plus de 29 millions. Un peu plus de deux mois après le tournoi, son compte affiche encore environ 28,4 millions de followers.

Cette audience gagnée vaut à Vozinha de nombreuses sollicitations commerciales. « Je sais que pendant la Coupe du monde, beaucoup d’entreprises et de marques voulaient travailler avec moi », a-t-il déclaré. Il ne sait pas encore quelles offres arriveront à l’avenir, mais il a en revanche été clair sur le choix de ses partenaires publicitaires : il n’y aura pas de coopérations avec des entreprises des secteurs du tabac, de l’alcool ou des paris sportifs.

À l’origine, le gardien avait prévu de mettre un terme à sa carrière en sélection nationale à l’issue de la Coupe du monde. Mais comme il se sent toujours en forme, il poursuit pour l’instant sa carrière sous le maillot du Cap-Vert. Actuellement, il dispute avec la sélection les matches de qualification pour la Coupe d’Afrique des nations. Après une défaite 3-1 lors de la première journée contre le Mali, l’équipe affrontera le Rwanda mardi.