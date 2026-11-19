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Après une pause d'environ deux semaines, la Jawy Elite League (championnat saoudien des moins de 21 ans) reprend ses droits avec de nombreuses affiches alléchantes, dans le cadre de la onzième journée.

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La Jawy Elite League était à l'arrêt ces deux dernières semaines en raison de la dernière trêve internationale, seuls quelques matchs en retard des journées précédentes ayant été disputés.

Le programme de la 11e journée de la Jawy Elite League

La onzième journée de la Jawy Elite League débutera le lundi 23 novembre, avec le déplacement d'Al-Faisaly chez Al-Watan, sur le terrain annexe n° 2 de la cité sportive Prince Sultan ben Abdelaziz à Abha.

Al-Kholood se rendra ensuite chez Al-Jabalain, au stade Prince Abdelaziz ben Moussaed ben Jalawi à Haïl, avant que Damac ne reçoive Al-Orobah au stade de la cité sportive Prince Sultan ben Abdelaziz à Abha. La journée se conclura par le choc entre Al-Qadsiah et Al-Hilal.

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Le lendemain, mardi 24 novembre, Al-Kholood accueillera Al-Ansar au stade de la cité sportive Prince Nayef ben Abdelaziz à Qatif, tandis qu'Al-Nassr se déplacera chez Al-Ettifaq à Dammam, dans l'une des plus belles affiches de cette onzième journée.

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Al-Fateh recevra Al-Taawoun sur le terrain annexe n° 1 de la cité sportive Prince Abdallah ben Jalawi à Al-Ahsa, tandis qu'Al-Wehda affrontera Al-Okhdood au stade de la cité sportive Roi Abdelaziz à La Mecque.

Le même jour, Al-Ittihad accueillera Al-Hazm pour un match de haut niveau à Djeddah, avant que la journée ne se termine par le déplacement d'Al-Ahli chez Al-Riyadh, dans la capitale saoudienne.

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Al-Fayha affrontera ensuite Neom à Majmaah, le mercredi 25 novembre, avant que la journée ne s'achève le jeudi 26 novembre avec le match entre Al-Tadamon et Al-Najma à Rafha.

Al-Hilal inaugure le stade historique d'Al-Qadsiah

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L'un des matchs les plus importants de cette journée sera le déplacement d'Al-Hilal chez Al-Qadsiah, lundi. Il s'agira du premier match officiel disputé à l'Aramco Stadium, comme l'avait révélé auparavant le journal saoudien « Al-Riyadiyah ».

Le club d'Al-Qadsiah a inauguré l'Aramco Stadium, qui s'étend sur 800 000 mètres carrés et peut accueillir 47 000 spectateurs. L'enceinte doit accueillir les matchs de l'équipe première dans les prochains temps.

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Le stade n'a accueilli qu'un seul match amical, avant-hier mercredi, lorsque l'équipe première d'Al-Qadsiah s'est imposée face aux Bahreïniens d'Al-Riffa (4-2). La première rencontre officielle sera donc l'affiche entre Al-Hilal et Al-Qadsiah en Jawy Elite League.

Nul doute qu'un match de cette envergure sera l'occasion idéale d'inaugurer ce stade historique, d'autant plus que les confrontations entre les deux équipes en Roshn Saudi League sont marquées par une rivalité évidente. Ce sera en revanche leur premier duel en Jawy Elite League.

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Al-Hilal aborde ce match avec l'ambition de retrouver le top 4, qu'il a quitté récemment. Le club occupe la sixième place du classement avec 17 points, glanés grâce à 5 victoires, 2 nuls et 1 défaite.

Le club de la capitale accuse 3 points de retard sur Al-Fateh, quatrième, qui l'attend un match très difficile face à Al-Taawoun, cinquième.

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Al-Hilal entend profiter de la mauvaise passe que traverse Al-Qadsiah ces derniers temps. Le club n'a remporté aucun de ses 3 derniers matchs : un nul vierge face à Al-Hazm, puis deux défaites face à Al-Nassr (1-2) et Al-Najma (2-3).

Ces mauvais résultats ont fait reculer le club de la province orientale à la douzième place du classement, avec seulement 11 points, obtenus grâce à 3 victoires et 2 nuls, pour 4 défaites.

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Al-Nassr - Al-Ettifaq : un nouveau choc entre Riyad et Dammam

Dans un registre très proche du match entre Al-Hilal et Al-Qadsiah, un choc du milieu de tableau opposera mardi prochain deux équipes de Riyad et de Dammam, avec le déplacement d'Al-Nassr chez Al-Ettifaq.

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Ce match met aux prises deux équipes censées figurer dans le top 4, mais qui peinent clairement cette saison en raison de plusieurs mauvais résultats, ce qui les maintient en milieu de tableau.

Al-Nassr occupe la neuvième place du classement de la Jawy Elite League avec 14 points, obtenus grâce à 4 victoires, 2 nuls et 2 défaites, soit un seul point de moins qu'Al-Ettifaq, septième avec 15 points, fruit de 5 victoires et 5 défaites, sans le moindre match nul.

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Al-Nassr a réussi à se relancer récemment après une série de mauvais résultats, en battant Al-Qadsiah (2-1) puis Al-Khaleej (2-0), avant de trébucher à nouveau en concédant le nul face à Al-Riyadh (1-1) lors de la dernière journée.

Al-Nassr cherchera à renouer avec la victoire, d'autant qu'Al-Ettifaq est clairement en difficulté lors des dernières journées. Le club de Dammam ne s'est imposé qu'une seule fois lors de ses 4 derniers matchs, face à Al-Ansar (2-1), et s'est incliné lors des trois autres face à Neom (1-2), Al-Taawoun (1-5) et Al-Ahli (0-2).

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Al-Fateh - Al-Taawoun : le choc pour le top 4

Loin des quatre grands clubs, la onzième journée de la Jawy Elite League sera marquée par un choc au sommet avec une lutte acharnée pour le top 4, puisqu'Al-Taawoun se déplacera chez Al-Fateh mardi prochain.

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Les deux équipes abordent la rencontre au coude-à-coude : Al-Fateh occupe la quatrième place du classement avec 20 points, fruit de 6 victoires, 2 nuls et 1 défaite, soit deux points d'avance sur Al-Taawoun, cinquième avec 18 points, grâce à 6 victoires et 2 défaites.

Ce qui rend ce match encore plus excitant, c'est que les deux équipes affichent un niveau remarquable ces derniers temps. Al-Fateh a remporté ses deux derniers matchs, face à Al-Faisaly (3-0) et Al-Kholood (3-1), après avoir fait match nul contre Al-Hilal (1-1).

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De son côté, Al-Taawoun a remporté 3 de ses 4 derniers matchs, face à Al-Khaleej (5-4), Al-Ettifaq (5-1) et Al-Watan (2-0), sa seule défaite ayant été concédée face à Al-Ittihad, leader du classement (1-2).

La situation des deux équipes est d'autant plus délicate que le perdant reculera au classement, notamment en cas de victoire d'Al-Hilal face à Al-Qadsiah. Toutes deux chercheront donc à arracher la victoire, ou au moins à éviter la défaite.

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Al-Ittihad - Al-Hazm : le choc des champions

Une autre grande affiche de la onzième journée de la Jawy Elite League se jouera mardi prochain, avec la rencontre entre Al-Hazm, tenant du titre, et Al-Ittihad, leader du classement cette saison.

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Al-Ittihad réalise une saison exceptionnelle et occupe la tête du classement avec 26 points, après avoir remporté 8 victoires et concédé 2 nuls, sans avoir subi la moindre défaite jusqu'à présent.

Al-Ittihad compte 4 points d'avance sur Al-Ahli, deuxième, et 5 points sur Al-Riyadh, troisième, ce qui lui garantit de conserver la première place quel que soit son résultat lors de cette journée.

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De son côté, Al-Hazm n'a pas affiché son meilleur niveau en ce début de saison, après son sacre la saison dernière. Le club a enchaîné plusieurs mauvais résultats qui l'ont éloigné des premières places.

Le tenant du titre a toutefois retrouvé son équilibre lors des dernières journées, en remportant 3 de ses 4 derniers matchs, face à Al-Wehda (5-0), Al-Khaleej (2-0) et Al-Tadamon (3-1), pour une seule défaite face à Al-Riyadh (0-1).

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Ces bons résultats ont permis à Al-Hazm de grimper à la onzième place du classement de la Jawy Elite League, avec désormais 13 points, obtenus grâce à 4 victoires et un seul nul, pour 4 défaites.

Al-Ahli - Al-Riyadh : le choc pour la deuxième place

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Le plus beau match de la journée opposera deux équipes à la lutte pour la deuxième place cette saison dans le championnat saoudien des moins de 21 ans, Al-Ahli et Al-Riyadh, qui s'affronteront mardi prochain.

Al-Ahli aborde la rencontre avec un bilan parfait cette saison, puisqu'il est la seule équipe à n'avoir subi aucune défaite jusqu'à présent, avec son voisin et rival Al-Ittihad, seul leader.

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Al-Ahli a disputé 10 matchs jusqu'ici, pour 6 victoires et 4 matchs nuls, ce qui le place à la deuxième place du classement avec 22 points, à 4 longueurs d'Al-Ittihad.

Al-Ahli pourrait toutefois perdre cette deuxième place en cas de première défaite de la saison, face à une équipe d'Al-Riyadh qui vit l'une de ses meilleures périodes en Jawy Elite League.

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Al-Riyadh a remporté 3 de ses 4 derniers matchs dans la compétition, face à Al-Kholood et Al-Hazm (1-0 à chaque fois) et Neom (2-1), son seul faux pas étant le nul concédé face à Al-Nassr (1-1) lors de la dernière journée.

Al-Riyadh n'a perdu que le premier match de la saison, face à Al-Wehda (0-1), et compte 6 victoires et 3 nuls, ce qui le place à la troisième place du classement avec 21 points.

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Si Al-Riyadh parvient à poursuivre sa bonne série et à profiter de l'avantage du terrain et du soutien de son public pour arracher les trois points face à Al-Ahli, il lui ravira également la deuxième place, avec deux points d'avance.

Les meilleurs et les moins bons de la Jawy Elite League

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De manière générale, Al-Ittihad et Al-Ahli sont les deux seules équipes à n'avoir subi aucune défaite cette saison en Jawy Elite League, après 10 matchs disputés chacune jusqu'à présent.

À l'inverse, Al-Ansar est la seule équipe à n'avoir remporté aucun match cette saison, avec 6 défaites et 2 nuls, ce qui la place à la dernière place du classement avec 2 points.

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Al-Ettifaq possède la meilleure attaque de la saison avec 30 buts marqués, tandis qu'Al-Ittihad dispose de la meilleure défense avec seulement 4 buts encaissés.

Sur le plan individuel, Moussa Adam, la vedette d'Al-Ahli, est devenu le meilleur buteur de la saison en Jawy Elite League avec 9 réalisations, soit un but de plus que Mohammed Al-Issi, joueur d'Al-Ettifaq, le Cap-Verdien Jefferson Ramos, attaquant d'Al-Fateh, Ammar Al-Ghamdi, attaquant d'Al-Ittihad, et le Sénégalais Amadou Diang, d'Al-Hazm, qui ont chacun inscrit 8 buts.