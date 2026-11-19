Trois matchs en retard des cinquième et sixième journées se sont disputés le dimanche 15, le mercredi 18 et le jeudi 19 novembre, en pleine trêve internationale.
Al-Riyadh menace le trône des deux géants de Djeddah
Tout a commencé dimanche dernier, le 15 novembre, lorsqu'Al-Riyadh a reçu Neom sur son terrain annexe, dans la capitale saoudienne, pour un match en retard de la sixième journée.
Al-Riyadh est entré dans la rencontre pied au plancher et a rapidement ouvert le score par l'intermédiaire de son attaquant en vue, Battal Al-Harthi, dès la 8e minute de jeu.
Neom est toutefois revenu dans le match à la 22e minute, grâce à l'égalisation d'Anas Al-Ahmadi.
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Mais avant la pause, le club de la capitale saoudienne a repris l'avantage, Al-Baraa Bouzhar inscrivant le deuxième but à la première minute du temps additionnel.
Neom a tenté de revenir au score en seconde période, mais Al-Riyadh a parfaitement verrouillé ses lignes et a fini par empocher les trois points.
Cette victoire propulse Al-Riyadh dans le top 4 du classement du championnat saoudien des moins de 21 ans : il grimpe à la troisième place avec 21 points, fruit de 6 victoires, 3 nuls et une seule défaite.
Le club de la capitale ne compte plus que 5 points de retard sur Al-Ittihad, leader de la Jawwy Elite League, et un seul point de moins qu'Al-Ahli, deuxième avec le même nombre de matchs disputés.
Al-Riyadh devance également d'un point Al-Fateh, quatrième, tout en ayant un match de moins, et de 3 points Al-Taawoun, cinquième, qui a disputé deux rencontres de plus.
De son côté, Neom a échoué à se rapprocher du top 4. Bloqué à 14 points, il occupe la dixième place du classement après avoir concédé sa troisième défaite, pour 4 victoires et 2 nuls.
Neom n'est devancé qu'à la différence de buts par Al-Nassr, neuvième, qui compte toutefois un match de moins.
Al-Hazm se rapproche d'Al-Nassr
À propos d'Al-Nassr, le club de la capitale risque désormais de perdre une neuvième place qui ne satisfait déjà pas ses supporters, puisqu'une autre équipe se rapproche : Al-Hazm, tenant du titre de la Jawwy Elite League.
Al-Hazm s'est déplacé hier, mercredi, sur la pelouse d'Al-Tadamon à Rafha, pour un match en retard de la cinquième journée du championnat saoudien des moins de 21 ans.
Al-Hazm s'est imposé sans trembler. Nawaf Al-Bishri a ouvert le score deux minutes avant la pause, à la 43e minute précisément.
Le grand artisan du succès a été l'attaquant sénégalais Amadou Diang, auteur du deuxième but à la 68e minute. Si Ziyad Al-Shammari a réduit l'écart pour Al-Tadamon deux minutes avant la fin du temps réglementaire, Diang a de nouveau frappé à la cinquième minute du temps additionnel, signant son doublé et le troisième but de son équipe.
Cette victoire porte Al-Hazm à 13 points et le place au onzième rang de la Jawwy Elite League, avec désormais 4 victoires, 4 défaites et un seul nul.
Le tenant du titre ne pointe plus qu'à un point d'Al-Nassr, neuvième avec 14 points, mais le club de la capitale possède un match en retard.
De son côté, Al-Tadamon reste bloqué à 7 points et occupe la dix-neuvième place du classement, après avoir subi sa cinquième défaite, pour 2 victoires et un seul nul.
Match nul entre Al-Okhdood et Al-Jabalain
Le dernier match en retard a opposé Al-Okhdood à Al-Jabalain aujourd'hui, jeudi, au stade de la Cité sportive Prince-Sultan-ben-Abdelaziz d'Abha, pour le compte de la sixième journée.
La rencontre s'est soldée par un nul 1-1. Mohammed Sultan Al-Anazi a ouvert le score pour Al-Jabalain à la 14e minute, avant que Hamad Mansour n'égalise pour Al-Okhdood à la 69e minute de jeu.
Ce match nul permet à Al-Jabalain de passer à 12 points, synonymes de douzième place en Jawwy Elite League, tandis qu'Al-Okhdood atteint 4 points et occupe la vingt-deuxième place du classement.