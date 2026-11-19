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Al-Riyadh a été le grand bénéficiaire des matchs en retard disputés en Jawwy Elite League (le championnat saoudien des moins de 21 ans) pendant l'actuelle trêve internationale, puisqu'il s'est rapproché du trône des deux géants de Djeddah.

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Trois matchs en retard des cinquième et sixième journées se sont disputés le dimanche 15, le mercredi 18 et le jeudi 19 novembre, en pleine trêve internationale.

Al-Riyadh menace le trône des deux géants de Djeddah

Tout a commencé dimanche dernier, le 15 novembre, lorsqu'Al-Riyadh a reçu Neom sur son terrain annexe, dans la capitale saoudienne, pour un match en retard de la sixième journée.

Al-Riyadh est entré dans la rencontre pied au plancher et a rapidement ouvert le score par l'intermédiaire de son attaquant en vue, Battal Al-Harthi, dès la 8e minute de jeu.

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Neom est toutefois revenu dans le match à la 22e minute, grâce à l'égalisation d'Anas Al-Ahmadi.

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Mais avant la pause, le club de la capitale saoudienne a repris l'avantage, Al-Baraa Bouzhar inscrivant le deuxième but à la première minute du temps additionnel.

Neom a tenté de revenir au score en seconde période, mais Al-Riyadh a parfaitement verrouillé ses lignes et a fini par empocher les trois points.

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Cette victoire propulse Al-Riyadh dans le top 4 du classement du championnat saoudien des moins de 21 ans : il grimpe à la troisième place avec 21 points, fruit de 6 victoires, 3 nuls et une seule défaite.

Le club de la capitale ne compte plus que 5 points de retard sur Al-Ittihad, leader de la Jawwy Elite League, et un seul point de moins qu'Al-Ahli, deuxième avec le même nombre de matchs disputés.

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Al-Riyadh devance également d'un point Al-Fateh, quatrième, tout en ayant un match de moins, et de 3 points Al-Taawoun, cinquième, qui a disputé deux rencontres de plus.

De son côté, Neom a échoué à se rapprocher du top 4. Bloqué à 14 points, il occupe la dixième place du classement après avoir concédé sa troisième défaite, pour 4 victoires et 2 nuls.

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Neom n'est devancé qu'à la différence de buts par Al-Nassr, neuvième, qui compte toutefois un match de moins.

Al-Hazm se rapproche d'Al-Nassr

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À propos d'Al-Nassr, le club de la capitale risque désormais de perdre une neuvième place qui ne satisfait déjà pas ses supporters, puisqu'une autre équipe se rapproche : Al-Hazm, tenant du titre de la Jawwy Elite League.

Al-Hazm s'est déplacé hier, mercredi, sur la pelouse d'Al-Tadamon à Rafha, pour un match en retard de la cinquième journée du championnat saoudien des moins de 21 ans.

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Al-Hazm s'est imposé sans trembler. Nawaf Al-Bishri a ouvert le score deux minutes avant la pause, à la 43e minute précisément.

Le grand artisan du succès a été l'attaquant sénégalais Amadou Diang, auteur du deuxième but à la 68e minute. Si Ziyad Al-Shammari a réduit l'écart pour Al-Tadamon deux minutes avant la fin du temps réglementaire, Diang a de nouveau frappé à la cinquième minute du temps additionnel, signant son doublé et le troisième but de son équipe.

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Cette victoire porte Al-Hazm à 13 points et le place au onzième rang de la Jawwy Elite League, avec désormais 4 victoires, 4 défaites et un seul nul.

Le tenant du titre ne pointe plus qu'à un point d'Al-Nassr, neuvième avec 14 points, mais le club de la capitale possède un match en retard.

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De son côté, Al-Tadamon reste bloqué à 7 points et occupe la dix-neuvième place du classement, après avoir subi sa cinquième défaite, pour 2 victoires et un seul nul.

Match nul entre Al-Okhdood et Al-Jabalain

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Le dernier match en retard a opposé Al-Okhdood à Al-Jabalain aujourd'hui, jeudi, au stade de la Cité sportive Prince-Sultan-ben-Abdelaziz d'Abha, pour le compte de la sixième journée.

La rencontre s'est soldée par un nul 1-1. Mohammed Sultan Al-Anazi a ouvert le score pour Al-Jabalain à la 14e minute, avant que Hamad Mansour n'égalise pour Al-Okhdood à la 69e minute de jeu.

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Ce match nul permet à Al-Jabalain de passer à 12 points, synonymes de douzième place en Jawwy Elite League, tandis qu'Al-Okhdood atteint 4 points et occupe la vingt-deuxième place du classement.