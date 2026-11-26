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La 11e journée de la Jawwy Elite League (championnat saoudien des moins de 21 ans) a été celle de la chute des gros bras, puisqu'elle a mis fin au parcours parfait d'Al-Ittihad et d'Al-Ahli, qui n'avaient encore concédé aucune défaite.

Les rencontres de cette 11e journée de la Jawwy Elite League se sont étalées sur quatre jours, du lundi 23 novembre jusqu'à ce jeudi 26 novembre.

Le tenant du titre inflige à Al-Ittihad sa première défaite

La plus grosse surprise de la journée est venue de la défaite du leader, Al-Ittihad, face à Al-Hazem, tenant du titre de la Jawwy Elite League, sur le score de 1-2, et ce malgré un match disputé à Djeddah.

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Fait étonnant, c'est Al-Ittihad qui a ouvert le score par l'intermédiaire d'Abdulaziz Al-Shammari à la 27e minute, et le club a conservé son avance jusqu'à dix minutes de la fin du temps réglementaire.

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Mais Al-Hazem a renversé la situation de manière inattendue grâce à Hassan Idris, héros de la finale de la saison dernière du championnat saoudien des moins de 21 ans, auteur de l'égalisation à la 80e minute.

À la huitième minute du temps additionnel, l'attaquant sénégalais Amadou Bamba Diang a provoqué la surprise de la saison en inscrivant le but de la victoire pour Al-Hazem, d'une frappe puissante à l'entrée de la surface de réparation.

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Cette défaite met fin à la série parfaite d'Al-Ittihad après dix matchs sans revers, dont huit victoires et seulement deux nuls.

Al-Ittihad reste bloqué à 26 points, ce qui lui permet de conserver pour l'instant la tête du classement, tandis qu'Al-Hazem grimpe à la neuvième place avec 16 points.

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Al-Ahli tombe chez Al-Riyadh

Plus surprenant encore, le voisin et rival historique, Al-Ahli, n'a pas profité du faux pas d'Al-Ittihad pour se rapprocher de lui. Il est tombé dans le même piège en concédant sa première défaite de la saison sur la pelouse d'Al-Riyadh (2-0).

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La rencontre a été marquée par le brio de Battal Al-Harthi, qui a ouvert le score pour Al-Riyadh à la 39e minute, avant que Bather Al-Rashidi ne scelle le sort du match à la septième minute du temps additionnel de la seconde période.

Il s'agit également de la première défaite d'Al-Ahli cette saison en Jawwy Elite League, après dix matchs dont six victoires et quatre nuls.

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Ce revers laisse le club de Djeddah à 22 points et le fait reculer à la troisième place, tandis qu'Al-Riyadh lui chipe la place de dauphin en portant son total à 24 points, à deux longueurs du leader Al-Ittihad.

Al-Taawoun prend la place d'Al-Fateh

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Dans l'une des affiches de cette 11e journée, Al-Taawoun a décroché une victoire très importante sur le terrain d'Al-Fateh (2-0), sur le terrain annexe n° 2 de la cité sportive Prince-Abdallah-ben-Jalawi, à Al-Ahsa.

Youssef Al-Nahdi a ouvert le score pour Al-Taawoun à la septième minute, avant qu'Abdulmajeed Sharif ne double la mise à la 22e minute.

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Ce succès rebat les cartes en Jawwy Elite League : Al-Taawoun grimpe à la quatrième place avec 21 points, soit un point de plus qu'Al-Fateh, qui quitte le top 4 et recule au sixième rang.

Plus intéressant encore, Al-Taawoun compte deux matchs en retard, ce qui signifie qu'il pourrait prendre la tête du classement avec 27 points, soit un point de plus qu'Al-Ittihad, en cas de double victoire.

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Al-Hilal se rapproche du top 4

Le constat est le même pour Al-Hilal, qui a signé une victoire très précieuse sur le terrain d'Al-Qadsiah (2-1), au stade du club d'Al-Nahda, à Dammam.

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Al-Hilal a ouvert le score dès la 14e minute grâce à son attaquant tunisien Louay Al-Obaidi, avant qu'Ahmed Ali ne double la mise à la 56e minute.

Abdulrahman Ibrahim a inscrit l'unique but d'Al-Qadsiah à la quatrième minute du temps additionnel de la seconde période, mais cela n'a pas suffi pour revenir au score.

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Cette victoire porte le total d'Al-Hilal à 20 points, ce qui le place au cinquième rang, à six longueurs du leader Al-Ittihad, avec deux matchs en retard. Il pourrait donc revenir à hauteur du leader en cas de double victoire.

De son côté, Al-Qadsiah poursuit sa mauvaise passe et reste bloqué à 11 points, au quinzième rang du classement.

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Al-Nassr arrache les points face à Al-Ettifaq

Dans un autre match, Al-Nassr a remporté une victoire très difficile sur le terrain d'Al-Ettifaq (1-0), dans l'enceinte de son adversaire à Dammam.

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L'unique but d'Al-Nassr a été inscrit par Fawaz Al-Mashhour, trois minutes après le début de la seconde période.

Ce succès porte le total d'Al-Nassr à 17 points, ce qui le place au septième rang du classement de la Jawwy Elite League, avec deux matchs en retard.

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À l'inverse, Al-Ettifaq recule à la dixième place du classement, bloqué à 15 points.

Les résultats des autres matchs de la Jawwy Elite League

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Dans les autres rencontres de la 11e journée de la Jawwy Elite League, Al-Faisaly s'est imposé sur le terrain d'Al-Watan (2-1), tandis qu'Al-Jabalain a battu Al-Kholood à domicile (1-0).

Damac et Al-Orobah se sont neutralisés (2-2) au terme d'un match disputé, tandis qu'Al-Khaleej a dominé Al-Ansar à domicile (3-1).

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Al-Wehda a lui aussi battu Al-Okhdood à domicile (2-0), Neom s'est largement imposé sur le terrain d'Al-Fayha (4-0), et le dernier match de la journée s'est conclu par la victoire d'Al-Najma face à Al-Tadamon (4-2).

Le bilan de la 11e journée de la Jawwy Elite League

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Douze matchs se sont disputés lors de la 11e journée de la Jawwy Elite League : onze se sont conclus par une victoire et un seul par un match nul.

Toutes les rencontres ont vu des buts, aucune ne s'étant terminée sur un 0-0, et la plus large victoire est à mettre au crédit de Neom, vainqueur d'Al-Fayha 4-0.

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Au total, 35 buts ont été inscrits lors de ces douze matchs, soit une moyenne proche de trois buts par rencontre, un chiffre élevé.

Ghali Al-Shammari, joueur de Neom, a sans doute été l'homme de la journée, en signant un nouveau triplé qui a permis à son équipe de battre Al-Fayha 4-0.

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Au classement général, le Sénégalais Amadou Diang, attaquant d'Al-Hazem, s'empare de la tête du classement des buteurs de la Jawwy Elite League cette saison avec 9 buts, à égalité avec Moussa Adam, la vedette d'Al-Ahli.

Le duo devance quatre joueurs auteurs de 8 buts : Mohammed Al-Issa, la vedette d'Al-Ettifaq, Ammar Al-Ghamdi, l'attaquant d'Al-Ittihad, Jefferson Ramos, le joueur d'Al-Fateh, et Abdulmajeed Sharif, la vedette d'Al-Taawoun.