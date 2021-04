Javier Tebas conforte l'enquête de la Liga, Mouctar Diakhaby lui répond

Alors que le président de la Liga a souhaité atténuer la gravité des faits reprochés par le Français, Mouctar Diakhaby lui a répondu sur Instagram.

Vendredi, la Liga a publié une déclaration officielle pour expliquer que l'enquête ouverte sur l'insulte raciste présumée de Juan Cala à l'encontre de Mouctar Diakhaby a conclu qu'il n'existait aucune preuve que le joueur de Cadiz a insulté le défenseur français du FC Valence de "noir de merde", comme l'a affirmé l'ancien joueur de l'OL.

Les faits ont eu lieu dimanche dernier au cours du match entre Cadiz et Valence. L'affaire a été particulièrement médiatisée, Mouctar Diakhaby, très en colère, ayant eu le courage de quitter le terrain avec l'ensemble de ses partenaires en signe de désaccord. Le reste de l'équipe était ensuite revenue sur le carré vert, sans son défenseur français.

Tebas conforte l'enquête de la Liga, Diakhaby lui répond

"La Liga a communiqué aux clubs impliqués et les autorités correspondantes l'issue des enquêtes menées pour régler ce qui s'est passé entre les joueurs (...) Après l'analyse des éléments, il est conclu qu'il n'a été trouvé dans aucun des appuis disponibles à La Liga, preuve d'une quelconque insulte de Juan Torres Ruiz (Juan Cala)".

Afin de compléter le rapport, une entreprise spécialisée a été embauchée, qui a effectué une analyse de lecture labiale des conversations et une étude du comportement des joueurs Juan Torres Ruiz et Mouctar Diakhaby. La Liga a partagé ces rapports avec les clubs impliqués et les autorités correspondantes", précise le communiqué de la Liga.

Suite à ce communiqué, Javier Tebas, le président de la Liga, a souhaité atténuer la gravité des faits reprochés. "Il est prouvé que Cala n'est pas raciste et que Diakhaby a mal entendu. Il a dû mal comprendre. J'ai aussi confiance en ce qu'il dit, mais il a dû mal comprendre comme cela se passe tant de fois dans la vie", a-t-il expliqué. Une sortie médiatique qui n'a pas été du goût de Mouctar Diakhaby, sûr de lui. "Un malentendu??", a-t-il écrit avec trois smileys pour montrer son ironie sur son compte Instagram.