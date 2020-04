Javier Pastore : "Cavani est le meilleur 9 avec qui j’ai joué"

L'ancien milieu offensif du PSG s'est exprimé au sujet d'Edinson Cavani. Le meilleur attaquant avec lequel il a évolué durant sa carrière, selon lui.

"Est-ce que je le verrais bien à Boca ? Oui. Tous les Uruguayens ont une personnalité différente. Cavani est un buteur, qui sait conserver le ballon, qui sait aussi jouer, faire un une-deux. C'est un joueur assez complet, très complet même je dirais. Je crois qu'il pourrait faire beaucoup de bien à Boca. J'espère le meilleur pour Boca et Cavani est un très grand joueur", déclarait Dario Benedetto, sur Instagram, répondant à la rumeur envoyant El Matador au sein du club argentin.



"Il peut sans souci être l’avant-centre de Boca"



Il est vrai que sur le papier, voir l'attaquant du en fin de contrat au Paris Saint-Germain retourner de l'autre côté de l'Atlantique aurait quelque chose de séduisant. De par sa grinta et sa mentalité, Edinson Cavani aurait tout pour être apprécié des fervents supporters de Boca.



Et ce n'est pas Javier Pastore, son ancien partenaire au PSG, qui dira le contraire, lui qui s'est montré plutôt emballé sur le sujet. "C’est un joueur qui peut évoluer dans n’importe quelle équipe. C’est un phénomène. A son poste, c’est un des meilleurs du monde. Cavani est le meilleur 9 avec qui j’ai joué. En plus il a cette combativité que tout joueur de Boca se doit d’avoir. Il l’a à 100%. Il peut sans souci être l’avant-centre de Boca", a-t-il expliqué pour Canal Showsport. Attention toutefois à ne pas s'enflammer. Et pour cause, une arrivée d'Edinson Cavani à Boca n'est pas à l'ordre du jour, le président du club Jorge Amor Ameal, l'ayant lui-même affirmé.