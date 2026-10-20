Jasper Cillessen est le nouveau gardien du Go Ahead Eagles, rapporte Voetbal International. Libre depuis son départ du NEC l’été dernier, Cillessen rejoint le club sans indemnité de transfert.

Ces derniers mois, Cillessen s’entraînait de son côté en attendant de trouver un nouveau club. C’est désormais chose faite. Il remplace Nick Marsman, blessé et dont le retour n’est pas prévu dans l’immédiat.

Kjetil Haug, qui remplace Jari De Busser, ne convainc pas encore non plus à l’Adelaarshorst. Selon VI, Cillessen sera en concurrence avec lui pour la place de titulaire dans les buts.

Formé au NEC, Cillessen a ensuite rejoint l’Ajax. Après son passage à Amsterdam, il est passé par le FC Barcelone avant d’arriver à Valence.

Après un bref passage à Las Palmas, il est revenu en Eredivisie l’an dernier. Il était le gardien remplaçant du NEC, derrière Gonzalo Crettaz. Le portier de 37 ans signe désormais au Go Ahead.



