Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
imago-sport-1076901001.jpgPro Shots
Bart DHanis
Traduit par

Jasper Cillessen fait un retour surprise et signe soudainement dans un club d’Eredivisie

Mercato
NEC Nimégue
Go Ahead Eagles

Jasper Cillessen est le nouveau gardien du Go Ahead Eagles, rapporte Voetbal International. Libre depuis son départ du NEC l’été dernier, Cillessen rejoint le club sans indemnité de transfert.

Ces derniers mois, Cillessen s’entraînait de son côté en attendant de trouver un nouveau club. C’est désormais chose faite. Il remplace Nick Marsman, blessé et dont le retour n’est pas prévu dans l’immédiat.

Kjetil Haug, qui remplace Jari De Busser, ne convainc pas encore non plus à l’Adelaarshorst. Selon VI, Cillessen sera en concurrence avec lui pour la place de titulaire dans les buts.

Formé au NEC, Cillessen a ensuite rejoint l’Ajax. Après son passage à Amsterdam, il est passé par le FC Barcelone avant d’arriver à Valence.

Après un bref passage à Las Palmas, il est revenu en Eredivisie l’an dernier. Il était le gardien remplaçant du NEC, derrière Gonzalo Crettaz. Le portier de 37 ans signe désormais au Go Ahead.


VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google