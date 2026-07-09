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Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Sam Vreeswijk

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Jarell Quansah écope d'une lourde suspension après son carton rouge contre le Mexique

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J. Quansah

Jarell Quansah a été suspendu deux matchs par la FIFA. Cette sanction fait suite au carton rouge reçu en huitièmes de finale de la Coupe du monde, contre le Mexique.

En conséquence, le défenseur anglais de 23 ans manquera au moins le quart de finale programmé samedi soir à 23 h contre la Norvège.

Si les Three Lions se qualifient, le défenseur manquera aussi la demi-finale, où l’Angleterre défierait le vainqueur du quart Argentine-Suisse. Son remplaçant devrait être Djed Spence ou Reece James.

Le défenseur de 23 ans a reçu un carton rouge direct dans la nuit de dimanche à lundi, après intervention du VAR. Son tacle appuyé, pied levé au-dessus du ballon, a frappé Jesús Gallardo à la jambe.

Transféré il y a un an de Liverpool au Bayer Leverkusen, Quansah n’a fait ses débuts avec l’Angleterre qu’en novembre dernier et compte pour l’instant cinq sélections.

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Il a disputé deux matches lors de cette Coupe du monde, aligné d’entrée contre le Panama (victoire 2-0) puis le Mexique.

Au moment de son exclusion, le score était de 1-2 ; les deux équipes ont ensuite marqué une fois chacune, fixant le résultat final à 2-3.

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