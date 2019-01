Jardim : "Tous unis pour atteindre notre objectif"

De retour sur le banc de Monaco, l'entraîneur portugais s'est exprimé sur les raisons qui l'ont poussé à revenir sur le Rocher.

L'AS Monaco disputera ce mardi les demi finales de la Coupe de la Ligue sur la pelouse de Guingamp. Un déplacement périlleux qui pourrait voir les Monégasques, 19e de Ligue 1, se qualifier pour une finale de coupe et continuer de rêver d'une qualification européenne pour la saison prochaine. A la veille de ce rendez-vous capital, Leonardo Jardim est revenu sur son retour rocambolesque sur le Rocher, quelques jours après que Thierry Henry ait été démis de ses fonctions.

"Je suis très heureux et fier de retrouver l'AS Monaco, un club où j'ai travaillé pendant plus de quatre saisons", a fait savoir l'entraîneur portugais, champion de France 2017 avec le club. "C'est un peu comme si je retrouvais ma famille. Mon retour est basé sur trois raisons très importantes : le club (...), la ville, et troisièmement je crois qu'avec de petits changements et du travail, on peut sauver le club et remonter au classement."

"Je suis revenu pour essayer de sortir de cette situation avec tout le monde. C'est le moment où on doit rester ensemble, rester tous unis et soudés pour atteindre notre objectif, sortir de la zone rouge, et sauver le club pour l'avenir."

"Le match contre Guingamp est important, on pourrait jouer une compétition européenne la saison prochaine. On remporterait également un titre."