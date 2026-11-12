Jardel : « À Ancône, j’ai salué le mauvais virage. Détruit par l’alcool et la cocaïne »

Interrogé par la Gazzetta dello Sport, Jardel raconte aussi son expérience en Italie, à Ancône en 2004 : « Je n’en garde que de mauvais souvenirs. En six mois, je n’ai pas touché mon salaire et je n’ai joué que trois matches. L’équipe comptait beaucoup trop de joueurs, était mal gérée et a fait faillite à la fin de l’année. Je me suis bien entendu avec Sonetti et Galeone, beaucoup moins avec les supporters. »

Pourquoi ?

« J’avais 31 ans, j’étais en surpoids et quelqu’un m’a surnommé « Lardel ». Probablement parce que, lorsqu’on m’a présenté face à Pérouse, j’ai salué le mauvais virage : nous avions les mêmes couleurs. Certains supporters m’en ont voulu après ce geste. »

En 2002, son exclusion de la liste des joueurs retenus pour la Coupe du monde et la descente aux enfers : « Je suis tombé dans la dépression et j’ai commencé à boire excessivement. Jouer une Coupe du monde était le rêve de ma vie. Ma première femme m’a quitté et il y a eu des problèmes concernant la garde des enfants. Je sentais que tout m’échappait, mais le pire était encore à venir. À l’été 2003, j’ai essayé la cocaïne. J’étais en vacances et je savais que je pouvais en consommer à cette période, car il n’y avait pas de contrôles antidopage. Ça me plaisait, ça me faisait me sentir vivant et non déprimé. Une fois, je suis resté éveillé pendant une semaine entière. Puis j’ai fait une overdose, j’ai failli mourir et un ami qui était avec moi m’a sauvé. C’est là que j’ai touché le fond. »

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Comment s’en est-il sorti ?

« J’ai passé des mois à parler avec des psychiatres. Je m’en suis définitivement sorti quand j’ai rencontré ma deuxième femme, Sandra : elle m’a fait comprendre le sens de la vie et aujourd’hui, je suis heureux. »