Japon - Suède : détails du match

Le coup d’envoi de Japon - Suède sera donné le 25 juin 2026 à 23h00 GMT (18h00 EST).

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Japon - Suède : contexte de la rencontre

Au programme au Texas, cette confrontation revêt une importance capitale, puisque les deux formations du groupe F doivent soit confirmer, soit sauver leur tournoi après des rencontres particulièrement intenses lors de la deuxième journée. Après une deuxième journée qui a rebattu les cartes – les Samurai Blue ayant imposé leur loi en s’imposant 4-0 face à la Tunisie à Monterrey, tandis que la Suède a subi une défaite cuisante 5-1 contre les Pays-Bas à Houston –, la marge d’erreur au Dallas Stadium (AT&T Stadium) est désormais réduite au minimum. Les deux formations aborderont donc ce rendez-vous d’Arlington en conscience : leur capacité d’adaptation tactique et leur récupération physique après ces efforts intenses traceront la voie vers les huitièmes de finale.

Le sélectionneur Hajime Moriyasu doit veiller à ce que son équipe conserve sa solidité défensive et son efficacité offensive, après une performance dominante marquée par quatre buts qui lui a permis de prendre fermement en main son destin en vue de la qualification. Moriyasu s’appuiera sur ses pivots offensifs dynamiques, soutenus par des milieux de terrain d’élite et des ailiers créatifs, pour dicter le rythme, dominer les zones centrales et percer une défense européenne très disciplinée. Face à eux, la Suède de Graham Potter, à la structure solide et à la détermination sans faille, misera sur un effectif au physique imposant, un schéma de jeu tenace et des contres-attaques fulgurantes menées par Alexander Isak et Dejan Kulusevski, pour qui la rigueur tactique est une seconde nature.

Au Dallas Stadium, véritable cathédrale high-tech, le match s’apparente à une partie d’échecs où le moindre ajustement tactique peut faire basculer l’issue du match. Aucune des deux formations ne peut se permettre une nouvelle faille en transition : la communication du bloc et le marquage vertical rapide constitueront donc des clés. Le Japon vise la confirmation de son statut de leader invaincu, tandis que la Suède, mue par son audace, cherchera à exploiter les espaces laissés par les arrière latéraux montants pour décrocher un résultat crucial et valider son billet pour les huitièmes de finale. Avec les différentes combinaisons de résultats qui se dessinent, l’impératif de qualification guidera chaque choix tactique dès le coup d’envoi.

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Quels ont été les résultats des deux équipes lors de la 2e journée ?

Suède 1–5 Pays-Bas

L'équipe de Graham Potter a connu une profonde frustration et un effondrement structurel au Houston Stadium, au Texas, où une défense impuissante l'a contrainte à essuyer une lourde défaite 5-1 face à une équipe néerlandaise impitoyable. Souhaitant prendre de l'élan dans le groupe, les Blågult ont débuté le match en montrant des failles défensives et ont peiné à se créer des occasions face à la machine offensive impitoyable de Ronald Koeman.

La défense a cédé d’entrée : Brian Brobbey a frappé deux fois, aux 5^e et 17^e minutes, offrant aux Néerlandais un contrôle total. Anthony Elanga a bien relancé le suspense en transformant une transition en but à la 59^e, mais la structure collective s’est alors désagrégée. Cody Gakpo a inscrit un brillant doublé en seconde période et Crysencio Summerville a ajouté un but à la 89e minute pour enfoncer le clou. La frustration tactique a atteint son paroxysme lorsque Gabriel Gudmundsson, Yasin Ayari et Lucas Bergvall ont tous reçu un carton jaune, laissant la Suède avec trois points et dans l’obligation de se reconstruire défensivement.

Japon 4-0 Tunisie

Au stade de Monterrey, les hommes de Hajime Moriyasu ont livré une prestation extrêmement disciplinée et imposante, conservant une défense sans faille pour s’imposer haut la main face à la Tunisie avec une victoire cruciale de 4-0. Les poids lourds asiatiques ont pris le contrôle total du rythme de possession dès le début, étouffant complètement le bloc nord-africain grâce à des passes directes et verticales.

Dès la 4^e minute, le milieu Daichi Kamada a ouvert le score en profitant d’un espace. L’attaquant Ayase Ueda, particulièrement efficace, a doublé la mise à la 31^e minute, imposant définitivement le rythme avant la pause. La rigueur tactique japonaise a ensuite fait la différence : Junya Ito a inscrit le troisième but à la 69e minute, avant qu’Ueda ne couronne sa performance éclatante d’une frappe précise à la 83e. Le plan de jeu sans faille de Moriyasu a ensuite permis de gérer les dernières minutes avec autorité, étouffant les rares tentatives de contre-attaque tunisiennes et assurant ainsi trois points précieux qui placent le Japon en tête du groupe F.

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Quels ajustements tactiques les deux sélectionneurs doivent-ils désormais apporter ?

Japon (Hajime Moriyasu)

Hajime Moriyasu n’a pas besoin d’abandonner le schéma offensif audacieux et rapide qui a permis aux Samurai Blue de remporter une victoire écrasante, notamment un 4-0 sans appel face à la Tunisie à Monterrey. Les déplacements verticaux, les rotations rapides sur les ailes et l’excellence en contre-attaque, portées par des milieux de terrain fluides comme Daichi Kamada et Ayase Ueda, prouvent que le Japon dispose des outils tactiques nécessaires pour contrôler les matchs sur la scène internationale.

Toutefois, Moriyasu devra veiller à ce que son équipe reste concentrée défensivement face à des adversaires capables de les piéger en possession. Auparavant, l’agressivité offensive des Bleus du Japon a parfois exposé de grands espaces lorsque les arrières latéraux se projetaient très haut. Face à des Suédois imposants et athlétiques, toute perte de balle en transition risque d’être fatale. L’ajustement clé de Moriyasu concerne donc son pivot défensif : il doit exiger de ses milieux défensifs un placement rigoureux pour fermer les demi-espaces centraux et protéger ses centraux des contres-attaques adverses.

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Suède (Graham Potter)

Graham Potter n’a pas besoin de démanteler le dispositif pragmatique qui a permis à son équipe de dominer longuement avant que la machine offensive néerlandaise ne lui inflige un cinglant 5-1 à Houston. Le bloc défensif et la présence physique au milieu de terrain demeurent des atouts solides, mais la troisième journée exige un réajustement offensif précis dans la manière dont l’équipe contrôle et fait progresser le ballon.

Face au bloc haut et agressif des Japonais, se contenter d’une circulation horizontale trop lente dans le tiers central entraînera une usure précoce et rendra les offensives prévisibles. L’ajustement de Potter doit donc se concentrer sur son milieu de terrain, en exigeant des cadres qu’ils propulsent le ballon vers l’avant avec bien plus de vitesse verticale dès la récupération. Lorsque la Suède avance, elle doit exploiter avec agressivité les couloirs laissés libres par les arrière latéraux japonais, prompts à monter. Il sera essentiel de tirer parti des débordements explosifs et directs de ses ailiers pour étirer la ligne défensive japonaise et ainsi désorganiser son bloc compact. Cette largeur est primordiale pour libérer des espaces de qualité que le talisman Alexander Isak pourra exploiter, évitant ainsi que l’attaque ne soit étouffée dans l’entrejeu.

Quelles sont les dernières nouvelles concernant l’équipe avant la 3e journée ?

Actualités de l’équipe du Japon

Le sélectionneur Hajime Moriyasu, qui préparera son équipe dans l’ultramoderne Dallas Stadium, doit avant tout optimiser l’efficacité offensive dans le dernier tiers tout en gérant la charge physique de ses cadres. Bonne nouvelle pour les Samurai Blue : la large victoire 4-0 contre la Tunisie n’a entraîné ni blessure ni suspension, laissant à Moriyasu un groupe compétitif.

Le Japon s’appuiera sur son schéma tactique éprouvé en 3-4-3. Le gardien Zion Suzuki conservera sa place entre les poteaux, comptant sur une protection sans faille de la part de sa ligne arrière. Les défenseurs centraux Hiroki Ito et Takehiro Tomiyasu poursuivront leur partenariat défensif aux côtés de Ko Itakura au sein de la défense à trois.

Le milieu de terrain, inchangé par rapport à la rencontre précédente, assurera l’équilibre défensif. Keito Nakamura et Ritsu Doan occuperont les postes d’ailiers latéraux, tandis que Daichi Kamada et Ao Tanaka dirigeront le milieu de terrain central pour garantir la stabilité dans les transitions et le rythme technique.

Le principal atout offensif du Japon réside dans sa fluidité offensive. Ayase Ueda, auteur d’un doublé lors de la deuxième journée, mènera l’attaque avec assurance, épaulé par Kota Sano à gauche et Junya Ito à droite, ce dernier conservant sa place après avoir ouvert son compteur dans le tournoi.

Actualités de l'équipe de Suède

Graham Potter, lui, doit résoudre une équation bien plus complexe pour relancer ses joueurs dans le groupe F. Le principal sujet de discussion chez les Blågult concerne la gestion de l’énorme fatigue physique et de l’élan psychologique issu de leur dernier match, qui a exigé un effort exténuant et mis en évidence des failles structurelles à corriger d’urgence.

Le dispositif tactique suédois s’appuiera sur un 3-5-2 adaptable. En défense, les centraux Victor Lindelöf et Gustaf Lagerbielke, associés à Isak Hien, formeront le trio axial, tandis que le gardien Kristoffer Nordfeldt visera une performance de haut niveau pour imposer son autorité dans sa surface.

Au milieu de terrain, Jesper Karlström tiendra le rôle de sentinelle, flanqué de Benjamin Nygren et Alexander Bernhardsson sur les côtés. Les latéraux Gabriel Gudmundsson et Yasin Ayari, déjà avertis d’un carton jaune lors de la deuxième journée, devront gérer avec prudence leurs montées afin d’éviter toute exclusion.

En attaque, Alexander Isak formera un duo redoutable avec Viktor Gyökeres dans l’axe, apportant puissance et dynamisme pour punir le Japon en transition. Anthony Elanga attend son heure sur le banc afin d’apporter, le moment venu, son explosivité pour inverser la tendance.

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Japon - Suède : les duels à suivre

Ayase Ueda contre Isak Hien

Ayase Ueda, point d’ancrage efficace du système de Hajime Moriyasu, reste un atout dynamique et confiant dans le trio offensif nippon. Face à la Tunisie, il a parfaitement animé l’attaque. Pour déstabiliser le solide bloc défensif suédois, son rôle sera crucial : des déplacements intelligents, une capacité de finition explosive et un travail acharné pour étirer la charnière centrale, fixer les défenseurs et créer des intervalles que les ailiers Kota Sano et Junya Ito pourront exploiter.

Pour le contenir, le défenseur central Isak Hien, pilier de la arrière de Graham Potter, aura la lourde tâche de diriger le bloc défensif. Lors du dernier match face aux Pays-Bas, il a tenté de maintenir la cohésion d’une défense à trois sous une pression intense. Malgré les difficultés, ses qualités physiques de haut niveau lui permettent de contenir les attaquants de pointe. Il devra faire preuve d’une concentration de tous les instants et d’une communication sans faille dans l’axe aux côtés de Victor Lindelöf et Gustaf Lagerbielke, en veillant à utiliser son placement pour neutraliser les percées incisives d’Ueda dans l’axe et empêcher le Japon de prendre l’avantage dès les premières minutes.

Daichi Kamada vs Jesper Karlström

Véritable poumon et moteur du milieu de terrain japonais lors de la deuxième journée, Daichi Kamada a pour mission de dicter le rythme de la possession et de débloquer les lignes adverses pour les Samurai Blue. Face à la Tunisie, il a brillé au cœur du jeu, se projetant vers l’avant pour apporter une étincelle créative cruciale et inscrire lui-même un but. Contre la Suède, son objectif principal sera de trouver des espaces entre les lignes, de distribuer le ballon avec une grande vitesse verticale et d’alimenter les déboulés explosifs sur les ailes de Keito Nakamura et Ritsu Doan. Si Kamada dispose du temps et de l’espace nécessaires pour se retourner et faire face à la défense adverse, sa vision du jeu déstabilisera facilement le bloc défensif suédois.

Le milieu de terrain suédois Jesper Karlström aura pour mission de perturber ce rythme créatif. Pilier de l’entrejeu lors de la deuxième journée, il s’est employé à assurer une couverture tactique face aux Pays-Bas. Son travail défensif sans ballon et sa rigueur dans les transitions seront toutefois mis à l’épreuve au Dallas Stadium. Aux côtés de ses partenaires centraux, Benjamin Nygren et Alexander Bernhardsson, il devra gérer son positionnement de manière agressive pour réduire les espaces dans l’entrejeu, presser les relais de construction de Kamada et protéger sa défense à trois, afin d’empêcher les Japonais de dominer le milieu de terrain et de piéger la Suède dans un bloc défensif insoutenable.

Quels scénarios pour le groupe F ?

Après la deuxième journée, le groupe F reste indécis et extrêmement disputé. Les Pays-Bas occupent la première place avec quatre points et une différence de buts de +4, juste devant le Japon (également +4) grâce au large succès 4-0 des Samurai Blue contre la Tunisie.

La Suède pointe à la troisième place avec trois points et une différence de buts nulle (0) après sa lourde défaite 5-1 à Houston, tandis que la Tunisie ferme la marche avec zéro point. La rencontre de la troisième journée, programmée au Dallas Stadium, représente un tournant mathématique décisif pour la Suède, qui doit préserver ses chances de qualification avant la dernière journée.

En cas de succès,

Un succès, qui serait historique pour la sélection de Graham Potter, porterait les Suédois à six points et leur garantirait immédiatement une place en seizièmes de finale. Selon l’issue du match Pays-Bas – Tunisie joué en simultané, cette victoire pourrait même les propulser parmi les deux premiers du groupe, les dispensant ainsi de tout calcul lié aux « wild cards ». Dans le même temps, le Japon resterait bloqué à quatre points et devrait alors croiser les doigts pour le résultat de l’autre rencontre, ou compter sur son classement parmi les meilleurs troisièmes.

Si le Japon l’emporte

En cas de succès, les protégés de Hajime Moriyasu valideraient leur billet pour les seizièmes de finale avec un parcours parfait et mettraient la Suède dans une situation délicate. Avec sept points au compteur, le Japon aborderait la phase à élimination directe avec un moral au plus haut, en tête ou à la deuxième place du groupe. Dans le même temps, la Suède resterait bloquée à trois points et devrait alors compter sur le classement des meilleurs troisièmes, une issue incertaine au vu de sa différence de buts négative.

En cas de match nul

Un nouveau partage au Texas propulserait le Japon à cinq unités et lui garantirait quasiment une place dans le tableau final. La Suède, elle, atteindrait quatre unités et resterait troisième à condition que les Pays-Bas ne subissent pas une lourde défaite contre la Tunisie. Si ce résultat ne les élimine pas sur-le-champ, l’histoire montre qu’une troisième place à quatre points, avec une différence de buts nulle, offre une marge de sécurité confortable pour intégrer le top 16 des meilleurs troisièmes et accéder aux huitièmes de finale.

Actualités des équipes et compositions

Le Japon, entraîné par Hajime Moriyasu, n’enregistre pour l’instant aucune blessure ni suspension, d’après les données disponibles sur l’effectif. Aucune composition probable n’a encore été dévoilée ; de nouveaux éléments seront communiqués à mesure que le coup d’envoi approchera.

La Suède, dirigée par Graham Potter, n’a pour l’instant signalé ni blessure ni suspension, et la composition probable reste à confirmer. De nouvelles informations sont attendues avant le coup d’envoi.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Forme

Le Japon totalise quatre victoires et un nul sur ses cinq dernières sorties. Son dernier résultat est un match nul 2-2 face aux Pays-Bas lors de son entrée en Coupe du monde le 14 juin, rencontre au cours de laquelle il a deux fois remonté le score. Auparavant, les hommes de Moriyasu l’avaient emporté 1-0 contre l’Islande le 31 mai, avaient battu l’Angleterre 1-0 lors d’un match amical à Wembley en mars, et avaient dominé l’Écosse 1-0 lors de la même fenêtre internationale. Une victoire 3-0 face à la Bolivie en novembre 2025 complète ce parcours. Au total, le Japon a inscrit sept buts et en a concédé deux.

La Suède, de son côté, totalise trois victoires, un nul et une défaite sur ses cinq derniers matchs. Elle vient de dominer la Tunisie 5-1 en qualifications pour la Coupe du monde le 15 juin, après un nul 2-2 face à la Grèce en amical le 4 juin et une défaite 3-1 contre la Norvège le 1er juin. Les Scandinaves avaient auparavant dominé la Pologne 3-2 puis l’Ukraine 3-1 en mars, lors des qualifications pour la Coupe du monde de l’UEFA. Au total, ils ont inscrit quatorze buts et en ont concédé sept au cours de ces cinq sorties.

Bilan des confrontations directes

JAP Dernier match SWE 0 1 Nul 0 Japon 1 - 1 Suède 1 Buts marqués 1 Match à plus de 2,5 buts 0/1 Les deux équipes ont marqué 1/1

Les deux sélections ne se sont affrontées qu’une seule fois : un match amical disputé le 25 mai 2002 sur la pelouse japonaise, qui s’est conclu sur le score de 1-1. Avec un unique précédent, impossible de dégager une tendance statistique fiable.

Classement



