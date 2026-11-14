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Le Japon s’est imposé 3-2 face au Brésil au terme d’un match à suspense, exploitant des transitions à haute intensité pour faire plier une équipe brésilienne riche en stars. Malgré un doublé de Vinicius Junior, la discipline tactique du Japon et ses ajustements en fin de match ont fait la différence dans les derniers instants.

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Hajime Moriyasu abordait ce match amical international avec un objectif clair : mettre à l’épreuve l’organisation défensive du Japon face à certains des meilleurs joueurs du monde, tout en restant redoutable en contre-attaque. Conscient du goût du Brésil pour un jeu de possession déployé sur toute la largeur, le Japon voulait former un bloc médian compact, attirer les Sud-Américains dans des pièges dans l’axe, puis jaillir dans les demi-espaces grâce à ses ailiers techniques. Il s’agissait de prouver que la cohésion tactique pouvait compenser l’écart de talent individuel généralement associé au Brésil.

Sur le banc adverse, Carlo Ancelotti avait opté pour un système souple, conçu pour placer Vinicius Junior en situation de un contre un. Le plan de jeu brésilien reposait sur la verticalité et des permutations rapides au milieu de terrain, afin de désorganiser la ligne défensive disciplinée du Japon. Avec une défense positionnée haut et Bruno Guimarães chargé de faire progresser le ballon, Ancelotti entendait étouffer le Japon dans sa propre moitié de terrain et exploiter les espaces entre les lignes par de rapides combinaisons de passes courtes.

L’organisation tactique du Japon

Le Japon évoluait dans un 4-2-2-2 structuré, privilégiant un bloc resserré sur la largeur en phase défensive. Ses déclencheurs de pressing étaient très précis : plutôt que de courir après le ballon sans discernement, les Japonais laissaient aux défenseurs centraux brésiliens, Gabriel et Cunha, le temps de porter le ballon, jusqu’à ce qu’ils cherchent un milieu de terrain. Dès que Bruno Guimaraes ou Andre Luiz recevait dos au but, le duo formé par Ao Tanaka et Daichi Kamada fondait sur lui pour lancer une transition rapide. Cela s’est vu au cours des 20 premières minutes, lorsque Takefusa Kubo et Keito Nakamura ont exploité les espaces laissés par les latéraux brésiliens montés à l’attaque. L’ouverture du score de Kubo à la 15e minute, puis le but de Nakamura peu après, sont nés de la capacité de S. Nakano et Ritsu Doan à trouver des passes verticales immédiatement après une récupération. En défense, le Japon se repliait dans un bloc bas en 4-4-2 face à une pression prolongée, obligeant le Brésil à centrer depuis les côtés plutôt qu’à pénétrer dans la surface par l’axe.

L’organisation tactique du Brésil

Le Brésil évoluait principalement en 4-3-3, qui se transformait souvent en 3-2-5 asymétrique avec le ballon. Carlos Augusto apportait de la largeur à gauche, tandis qu’Estevao repiquait depuis la droite. Le Brésil concentrait ses attaques sur le côté gauche pour favoriser Vinicius. La star du Real Madrid était le point d’appui offensif, libre de se déplacer sur toute la ligne d’attaque. La construction brésilienne reposait largement sur les décrochages de Guimaraes, qui formait une défense à trois et permettait aux latéraux de monter. Si cela créait des supériorités numériques dans le dernier tiers du terrain japonais, laissait aussi le Brésil vulnérable lors des transitions défensives. Malgré sa domination dans la possession, le pressing brésilien manquait souvent de coordination et ne parvenait pas à empêcher la première passe de sortie du Japon. La qualité individuelle du Brésil restait toutefois indéniable, comme l’ont montré les deux buts de Vinicius, nés de la capacité de Guimaraes à trouver des espaces pour lancer l’ailier derrière la ligne défensive japonaise.

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Le duel tactique

La bataille tactique décisive s’est jouée dans l’axe, entre le duo de milieux japonais et les milieux offensifs brésiliens. Moriyasu a remporté le premier duel en demandant à Kamada et Tanaka de se positionner plus bas que d’habitude, empêchant Raphinha d’évoluer en « numéro dix » classique. Le Brésil a ainsi dû compter sur les dribbles individuels plutôt que sur des mouvements collectifs pour percer. Le déséquilibre venait de la vitesse des joueurs de couloir japonais face à la lenteur des replis brésiliens. Si l’équipe d’Ancelotti avait la qualité technique nécessaire pour égaliser grâce au doublé de Vinicius, elle n’avait pas la solidité collective requise pour contenir les remplaçants japonais. Malgré le retour du Brésil à 2-2, Moriyasu a choisi de patienter, permettant au Japon d’attendre la transition précise qui a mené au but victorieux de T. Sakamoto dans le temps additionnel.

Les ajustements en cours de match

Les deux entraîneurs ont réagi aux changements de physionomie de la rencontre. À l’heure de jeu, Ancelotti a fait entrer Endrick et Allan pour apporter de la présence physique et de l’énergie à un pressing qui faiblissait. Ce passage temporaire à un 4-2-4 plus agressif a aidé le Brésil à revenir dans le match, jusqu’à l’égalisation à la 75e minute. Moriyasu a répondu par une série de changements tactiques, faisant notamment entrer T. Sakamino, Takumi Minamino et Junya Ito à la 72e minute. Ces changements ont redonné de l’intensité au contre-pressing japonais. Constatant que le Brésil se découvrait en cherchant le but de la victoire, Moriyasu a temporairement fait passer le Japon à un dispositif défensif en 5-4-1 dans les dix dernières minutes, avec l’entrée de Ko Itakura pour renforcer la défense dans la surface. Ce renfort défensif a permis de lancer une dernière contre-attaque, conclue par Sakamoto à la 91e minute. Le Brésil, qui avait perdu sa structure tactique dans les derniers instants, en a payé le prix.

Au bout du compte, la victoire du Japon a consacré la discipline collective face au talent individuel. Si Vinicius a montré pourquoi il figure parmi les meilleurs joueurs du monde, l’incapacité du Brésil à défendre les transitions lui a coûté cher. La décision de Moriyasu de puiser dans ses remplaçants pour maintenir un pressing intense dans le dernier quart du match s’est révélée décisive. En sacrifiant la possession au profit de la solidité collective et d’un jeu vertical efficace, le Japon a mis au jour les faiblesses défensives du système offensif d’Ancelotti. La maturité tactique des Japonais en fin de match a permis à leur plan collectif de prendre le dessus sur les stars brésiliennes.